Criză de angajați într-un sector de activitate: Recrutări masive de pe băncile facultății. Care sunt salariile?

La Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, viitorii ingineri spun că nu salariul este principalul criteriu de selecție, ci stabilitatea locului de muncă și mediul profesional.

Ce caută studenții?

Studenții Facultății de Construcții și Instalații au organizat un târg de joburi, prin care au facilitat întâlnirea directă cu angajatorii. Mulți dintre aceștia spun că își doresc un mediu de lucru sigur, flexibil și o cultură organizațională echilibrată.

„Nu aș putea lucra într-un loc unde totul este alarmant. Cel mai important mi se pare sustenabilitatea locului de muncă, să fie stabil, să ofere siguranță și un angajator înțelegător”, au declarat studenți participanți.

Deși piața muncii din construcții a atins în 2025 un nivel record de aproximativ 460.000 de angajați, deficitul de personal rămâne semnificativ, inclusiv în rândul specialiștilor cu studii superioare. În construcțiile civile, salariile de pornire sunt de regulă de la 1.000 de euro, însă mulți absolvenți evită domeniul din cauza programului încărcat și a responsabilităților ridicate.

Ce oferă angajatorii?

În acest context, companiile din industrie încearcă să se adapteze noilor cerințe ale tinerilor și să își construiască programe de recrutare încă din mediul universitar.

„Noi vă luăm de pe băncile facultății, vă formăm, puteți intra în producție și pe șantiere. Fiecare angajat are un program de pregătire”, au transmis reprezentanți ai mediului de afaceri din construcții.

Angajatorii spun că mizează tot mai mult pe integrarea profesională timpurie, dar și pe crearea unui mediu de lucru atractiv, cu activități de echipă și programe de formare.

„Considerăm că cele mai durabile construcții pot veni prin ingineri bine pregătiți și determinați. Ne dorim și momente de conectare între colegi, inclusiv activități informale”, a declarat dr. ing. Irina Teslărașu, reprezentant al patronatului proiectanților în construcții România–Moldova.

Reprezentanții universității spun că planurile de învățământ sunt adaptate constant în colaborare cu mediul economic, pentru a răspunde cerințelor pieței muncii.

„An de an discutăm planurile de învățământ împreună cu mediul de afaceri, iar rezultatele sunt tot mai bune prin organizarea de evenimente pentru studenți”, a declarat conf. dr. ing. Andrei Burlacu, decanul facultății.

Potrivit conducerii facultății, studenții din domeniu au în prezent mai multe opțiuni de angajare, iar târgurile de joburi organizate în campus devin o tradiție care facilitează tranziția rapidă către piața muncii, potrivit observatornews.ro.