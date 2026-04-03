Cutremur pe piața muncii: Cel mai mare retailer online din România anunță concedieri masive

Potrivit surselor Observator, peste 300 de salariați eMag vor fi afectați, în special din departamentul de cercetare IT.

Compania va acorda personalului disponibilizat 4 salarii compensatorii și 50% din ultimul salariu pentru fiecare an lucrat în companie.

Angajații primesc vestea prin email

Salariații au fost informați prin email despre reorganizare, care vizează o reducere de aproximativ 3% a echipei, în mai multe departamente. Contractele vor înceta din 15 aprilie 2026, imediat după Paște.

În comunicarea internă, compania mențonează „situația macroeconomică delicată” și competiția tot mai puternică din partea platformelor străine.

În pofida acestui context, eMag a raportat vânzări record de aproape 1 miliard de lei de Black Friday.

Contextul concedierilor

Experții explică dispnibilizările prin scăderea consumului, creșterile de prețuri și costurile mari cu energie și transport care au redus cererea în comerțul online.

Profesorul de economie Adrian Mitroi precizează că oamenii amână achizițiile neesențiale și prioritizează alimentele și utilitățile.

Disponibilizări similare la nivel internațional

Valul de concedieri nu este izolat. marile companii IT Oracle, Amazon, Meta, Google și Microsoft au anunțat reduceri de personal la nivel global, în contextul automatizării și inteligenței artificiale, care preia o parte din sarcinile angajaților. La nivel local, Oracle și Amazon au mai făcut disponibilizări în anii precedenți, oferind pachete compensatorii conform legislației europene.

Mesajul oficial eMAG

„m fost nevoiți să luăm decizia de a ne reorganiza intern. Această reorganizare presupune reducerea echipei cu un procent de aproximativ 3%, măsură care vizează roluri din mai multe departamente ale organizației. Colegii afectați au tot sprijinul nostru în această perioadă”, se arată în comunicatul companiei.