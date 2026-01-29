Disponibilizări masive la cea mai mare firmă de curierat din lume. Este prezentă și în România

Directorul financiar Brian Dykes a explicat că reducerea vine cu tăieri de 25 de milioane de ore din activitatea operațională, realizate prin plecări voluntare pentru șoferi full-time, notează observatornews.ro.

UPS se restructurează

UPS a eliminat deja 48.000 de locuri de muncă, dintre care 34.000 operaționale și 14.000 manageriale, în 2025, depășind ținta inițială de 20.000. Totodată, a închis 93 de locații din întreaga lume.

În prima jumătate din 2026, alte 24 de locații vor fi închise, cu posibile închideri suplimentare ulterior, alături de extinderea automatizării în rețea.

Impact financiar și reacții bursiere

UPS estimează economii totale de 3 miliarde de dolari generate de separarea de Amazon.

Rezultatele solide din Trimestrul 4 2025, au fost peste așteptări, ceea ce a determinat creșterea acțiunilor cu 2% de pe bursa din New York.

Prezența UPS în România amplifică însă îngrijorările locale privind posibile efecte în lanț.