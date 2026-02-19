Cetățean georgian, salvat din nămeți după ce a fost găsit în hipotermie, în Tulcea

Trecătorul a sunat la 112 și astfel viața georgianului în vârstă de 51 de ani a fost salvată.

În noaptea de miercuri spre joi, dispeceratul ISU Tulcea a primit un apel la numărul unic de urgență 112 de la un participat la trafic care a relatat că în apropiere de localitatea Izvoarele a observat un autoturism blocat în zăpadă, iar alături, un bărbat care se afla în hipotermie și dezorientat.

Pentru a nu se pierde timp și pentru bărbatul să primească cât mai repede îngrijiri medicale, apelantul a fost rugat să îl adăpostească în autoturismul propriu, iar în întâmpinarea acestora a fost solicitat ajutorul primarului comunei Izvoarele care a preluat bărbatul ce se afla în pericol medical și l-a transportat la sediul primăriei într-o încăpere călduroasă și i-a fost oferită hrană și lichide calde pentru a-i crește temperatura corporală.

ISU Tulcea a mobilizat o șenilată cu echipaj medical al Serviciului Județean de Ambulanță care a oferit ajutor cetățeanului georgian în vârstă de 50 de ani, iar ulterior a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și tratament de specialitate.

Pe drumul către unitatea medicală, pompierii tulceni au întâmpinat mai mulți șoferi care au rămas înzăpeziți astfel că au reușit să scoată autoturismele din zăpadă și în funcție de situație au recomandat șoferilor să întoarcă în cea mai apropiată localitate, respectiv Nalbant, iar cei care aveau mașinile echipate și-au continuat drumul până în următoarea localitate unde au putut parca în siguranță până la deszăpezirea sectoarelor de drum.

Astfel, trei mașini au fost deszăpezite de către pompierii tulceni, iar doi șoferi au fost convinși să întoarcă din drum pentru siguranța lor.

Dintr-un autoturism la care au intervenit pompierii tulceni, un bărbat de aproximativ 55 de ani a solicitat ajutorul pentru a ajunge în municipiul Tulcea, astfel că a fost îmbarcat în șenilată și dus în oraș în siguranță.

(sursa: Mediafax)