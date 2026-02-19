S-au găsit soluții pentru a moderniza drumul dintre Târgoviște și Sinaia, fără demolări

La un an și două luni de la scandalul care a oprit acest proiect, încă nu s-a finalizat revizuirea, pentru a nu distruge patrimoniul cultural al județului Dâmbovița și pentru a nu se ajunge la demolări inutile, doar pentru lățirea trotuarelor, în anumite zone. Erorile au fost eliminate doar pe două porțiuni din tronsonul de drum, iar peste aproximativ o lună ar putea avea și autorizațiile de construire, dacă proiectul refăcut este corect. Reprezentanții ministerului au dat asigurări în privința protejării proprietăților și a patrimoniului cultural, după facerea acestui proiect controversat. Ultima zonă rămasă nefinalizată în reproiectare este între localitățile Moțăieni și Glod, unde încă se așteaptă noi soluții de la proiectanți.

Povestea scandalului legat de proiectul de modernizare a DN 71 începe cu un studiu de fezabilitate greșit și respins inițial, în anul 2016, dar care a fost depus ca nou, cu copy/paste, în 2024. După ce l-au analizat mai mult de 1 an, Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pregătesc pentru avizare două porțiuni din cea de-a doua fază a proiectului care a stârnit un imens scandal, după ce s-au analizat consecințele: peste 2.000 de proprietari expropriați pentru lățirea trotuarelor și zeci de monumente istorice care urmau să fie distruse, în urma lucrărilor.

Ideea inițială a fost să se extindă DN 71 la 4 benzi (câte 2 pe sens), dar ar fi trebuit să se demoleze aproape tot patrimoniul cultural al județului, pentru că cele mai multe case monument istoric sunt la stradă, de-a lungul acestui drum național. S-a împărțit proiectul în două, pentru a avea doar pe prima porțiune 4 benzi, iar de la Aninoasa la Moroeni rămâne câte o bandă pe sensul de mers, plus rigole și trotuare, ca de la Glod la Sinaia să se facă drum de 3 benzi.

Primele scandaluri au apărut pentru prima parte a proiectului, la execuție, când oamenii din localitatea Bâldana s-au trezit, la finalul anului trecut, cu porțile blocate de un zid de beton tras de-a lungul drumului. S-a remediat și această eroare a constructorului, iar pentru cea de-a doua zonă a proiectului, de la Aninoasa până la Sinaia, încă se lucrează la refacerea proiectării.

Complicații juridice care vor umple instanțele de dosare

După ce Jurnalul a sesizat erorile grave din proiect, iar Ministerul Transporturilor și CNAIR au constatat că traseul trebuie refăcut, exproprierile și demolările fiind inutile, lucrările s-au oprit, pe tronsonul Aninoasa-Sinaia, dar lucrurile s-au complicat, din punct de vedere juridic.

Guvernul a dat deja o hotărâre (HG nr. 1588/2024), pentru exproprierea a peste 1.800 de proprietăți private, unele dintre acestea fiind blocuri, cu mai mult de 10 proprietari fiecare. Nu s-a anulat HG 1588, exproprierile s-au blocat, „de facto”, dar au rămas „de jure”, fiind preluate de Oficiul de Cadastru.

Niciun judecător nu a reușit să înțeleagă de ce ar trebui să anuleze această HG, în urma acțiunilor deschise de proprietari, astfel încât la finalul avizării proiectului vor fi peste 2.000 de noi dosare pe rolul instanțelor de judecată, pentru recuperarea părților expropriate de care nu e nevoie în proiectul de modernizare a drumului, chiar dacă erorile se repară și proprietățile nu vor fi afectate.

Tronsonul a fost împărțit în patru zone

Pentru a face măcar o parte din acest proiect și a nu pierde finanțarea, soluția a fost, în cele din urmă, împărțirea pe loturi a tronsonului Aninoasa-Sinaia, astfel încât s-a putut construi podul de la Pucioasa - când deja cel vechi devenise pericol public, din cauza deteriorării avansate -, iar acum se pregătesc pentru avizare două porțiuni - respectiv Aninoasa-Moțăieni și Moroeni-Sinaia (de la ieșirea din satul Glod). Conform reprezentanților Ministerului Transporturilor, ar mai dura aproximativ o lună până s-ar obține avizarea, dacă aceste părți din proiect sunt bine lucrate, de această dată.

Garanții privind proprietățile și patrimoniul cultural

Secretarul de Stat Ionuț Săvoiu a dat asigurări, pentru Jurnalul, că se va verifica totul cu cea mai mare atenție, pentru a nu mai exista probleme, iar pentru porțiunea a patra din acest tronson al DN 71, între Moțăieni și Glod, încă se așteaptă refacerea proiectării, „din gard în gard”, astfel încât să nu fie afectate proprietățile, monumentele istorice și zonele istorice protejate prin Legea patrimoniului național.

„Se cunoaște deja forma actuală a proiectului, pentru localitatea Buciumeni, dar încă nu am primit-o oficial de la proiectanți. De asemenea, s-a finalizat refacerea proiectului pentru sectorul dintre Glod și Sinaia. Cele două sectoare de drum se vor aviza înainte de porțiunea dintre kilometrul 70 și 90. Acesta din urmă va intra la autorizare în etapa a patra, dar încă se lucrează la revizuire, astfel încât să nu afecteze nicio construcție, nicio curte și nicio zonă de protecție din perspectiva patrimoniului cultural, așa cum am spus acum un an. Nu va pleca spre autorizare un proiect care conține afectarea proprietăților”, a explicat, pentru Jurnalul, secretarul de stat Ionuț Săvoiu.

De asemenea, în această perioadă a intrat la autorizare un drum ocolitor care va lega orașul Fieni de Pucioasa, proiectat după ce a început scandalul pentru DN 71. O parte din acest nou drum interferează cu porțiuni din zona încă nerevizuită din DN 71 și acele zone vor fi analizate cu cea mai mare atenție, pentru a nu exista problemele descoperite anterior.

