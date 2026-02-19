Vaccinurile împotriva cancerului sunt aproape gata. Un savant spune cum vom trăi mai mult

Eric Topol, profesor la Scripps Research, cel mai mare institut biomedical non-profit din SUA, spune că inteligența artificială va revoluționa medicina. Aceasta va analiza fișe medicale, scanări, date genetice și biomarkeri pentru a prezice boli precum cancerul cu ani înainte de apariția lor, scrie Il Messaggero.

„În curând vom putea prezice anumite boli cu ani înainte ca acestea să se manifeste, mult mai devreme decât putem face acum”, spune Topol.

„Mă refer la bolile legate de vârstă, cele trei importante: Alzheimer și bolile neurodegenerative, bolile de inimă și cele mai comune tipuri de cancer”.

Oamenii de știință pot verifica deja rata de îmbătrânire a fiecărui organ dintr-o simplă probă de sânge. Inima, creierul, ficatul sau sistemul imunitar - fiecare are propriul ritm de îmbătrânire, vizibil în sânge.

Topol confirmă că vaccinurile specifice împotriva cancerului sunt în faza de testare. Ele vor putea preveni tipul de cancer pentru care o persoană prezintă risc ridicat genetic.

„Asistăm acum la capacitatea extraordinară de a oferi oamenilor celule modificate pentru a trata, de exemplu, boli autoimune. Lupusul, scleroza multiplă, artrita reumatoidă și multe altele. Celulele vor juca un rol mai decisiv în tratarea și vindecarea bolilor. Nu este vorba de prevenire. E vorba de un mijloc eficient de a contribui la îmbunătățirea sănătății oamenilor în timp”.

Un studiu pe 1.400 de persoane sănătoase de aproape 90 de ani a arătat că genele contribuie puțin la longevitate. Stilul de viață, somnul, dieta și noile terapii contează mult mai mult decât ereditatea.

(sursa: Mediafax)