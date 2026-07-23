Stop orelor suplimentare neplătite: Quiet quitting, regula nescrisă a Generației Z la muncă

Cercetătorii în psihologie organizațională spun, însă, că diferența e reală, măsurabilă și că a o confunda poate costa scump, atât pe tânărul angajat, cât și pe angajator.

De ce Generația Z e în centrul discuției

Cifrele arată de ce fenomenul e asociat atât de des cu tinerii de azi. Potrivit unui sondaj Gallup, aproximativ 54% dintre angajații din generația Z și tinerii mileniali sunt „neangajați" emoțional la locul de muncă - un procent mai mare decât la generațiile mai în vârstă. Un alt sondaj UKG arată că 83% dintre lucrătorii Gen Z din prima linie se simt epuizați, cel mai ridicat nivel dintre toate categoriile de vârstă analizate, iar potrivit Gallup, 68% dintre tinerii din Gen Z și mileniali raportează stres frecvent, resimțit „de cele mai multe ori".

Spre deosebire de generațiile anterioare, care, potrivit cercetătorilor, „duceau greul" epuizării în tăcere, Gen Z pare mai degrabă dispusă să plece dintr-un job care le face rău, decât să reziste cu orice preț - 65% dintre mileniali și o mare parte din Gen Z spun că echilibrul muncă-viață personală e „foarte important" atunci când aleg un angajator.

De unde vine termenul

„Quiet quitting" a intrat în vocabularul popular în 2022, printr-un videoclip TikTok al utilizatorului Zaiad Khan, vizionat de peste 3,5 milioane de ori. Mesajul lui era simplu: „Munca nu e viața ta" - o respingere a culturii „hustle", a ideii că trebuie să te dedici total jobului pentru a avea valoare. De atunci, termenul a fost preluat instant de presă și companii, dar și contestat la fel de repede: mulți critici, citați inclusiv de NPR, spun că e o denumire greșită pentru ceva mult mai vechi - stabilirea unor limite sănătoase la locul de muncă.

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Ce sunt limitele sănătoase la job?

Aici lucrurile devin interesante din punct de vedere psihologic. Potrivit unei analize Forbes, bazate pe cercetare organizațională, există o diferență fundamentală de mecanism, nu doar de etichetă:

Stabilirea limitelor sănătoase e un comportament proactiv, intenționat și conștient - tânărul angajat decide activ unde se termină munca și unde începe viața personală, rămânând în același timp implicat și eficient în orele de program.

„Quiet quitting" în sensul negativ (numit uneori „quit and stay" - demisie fără demisie) e, de regulă, pasiv și reactiv: angajatul reduce treptat efortul discreționar, indiferent de câte ore lucrează, ca reacție la dezangajare emoțională, nu ca decizie deliberată.

Publicația științifică Simply Psychology rezumă distincția astfel: prima formă poate fi sănătoasă și rațională; a doua e semnalul unei relații - cu organizația, cu rolul sau cu managerul - care s-a rupt semnificativ.

Ce se întâmplă în creier

Psihologii explică fenomenul prin două modele teoretice consacrate în psihologia muncii. Modelul Dezechilibrului Efort-Recompensă (Siegrist, 1996) arată că, atunci când o persoană simte că oferă mult mai mult decât primește - emoțional, cognitiv sau relațional -, motivația și implicarea scad natural, ca mecanism de auto-protecție. Modelul Cerințe-Resurse al Postului (Bakker & Demerouti, 2007) arată, la rândul lui, că dezangajarea apare frecvent atunci când oamenii se confruntă cu stres cronic, combinat cu resurse reduse - lipsă de control, de recunoaștere, de sens sau de odihnă.

Practic, potrivit acestor cercetări, retragerea tacită din job nu e, de cele mai multe ori, un defect de caracter sau lene specifică unei generații, ci un răspuns adaptativ al psihicului, care încearcă să conserve energie atunci când cerințele depășesc constant capacitatea persoanei.

Un semnal despre companie, nu doar despre angajat

Un studiu realizat de Harvard Business Review, citat pe scară largă în literatura de specialitate, arată că „quiet quitting" reflectă adesea calitatea managementului, nu lipsa de voință a angajaților - managerii care reușesc să echilibreze corect cerințele de business cu nevoile echipei au, în mod constant, angajați mult mai implicați. Un studiu recent publicat în Frontiers in Psychology, axat specific pe generația Z, confirmă acest tipar: retragerea tinerilor din muncă e determinată, în principal, de o nepotrivire percepută între ceea ce oferă angajatorul și ceea ce contează cu adevărat pentru ei - compensație corectă, recunoaștere, oportunități reale de creștere. Cu alte cuvinte, fenomenul spune adesea mai multe despre cultura organizațională decât despre etica de muncă a unei generații întregi.

Ce este limita sănătoasă și unde începe lenea

Pentru un tânăr din Gen Z aflat la început de carieră, câteva întrebări simple, sugerate de psihologii citați de Psychology Today și Reachlink, pot ajuta la clarificarea situației:



E vorba de limite sănătoase dacă:

decizia de a nu răspunde la e-mailuri după program vine dintr-un loc de respect de sine, nu de resentiment;

rămâi la fel de implicat și eficient în orele de program, chiar dacă refuzi sarcini suplimentare, neplătite, în afara fișei postului;

poți explica limpede de ce ai stabilit o anumită limită, fără să te simți vinovat.

E mai degrabă un semnal de epuizare sau dezangajare dacă:

ai fost cândva entuziasmat de job, dar acum simți că doar „treci prin el";

efortul redus vine la pachet cu resentiment, dezamăgire sau anxietate legată de cum te percepe șeful;

observi o retragere emoțională treptată, nu o decizie clară, luată conștient la un moment dat.

De ce contează, mai ales pentru cei la primul job

Cercetătorii care studiază Gen Z la locul de muncă atrag atenția asupra unui risc specific pentru cei aflați la început de carieră: fără experiența de a fi văzut deja cum arată un mediu de lucru sănătos, e mai greu să distingi între „acesta e un job normal, cu limite normale" și „acesta e un mediu toxic care îmi cere prea mult".

Recomandarea specialiștilor: dacă observi la tine tiparul de dezangajare pasivă, nu limita conștientă, cel mai util pas nu e să te forțezi să „muncești mai mult", ci să investighezi de ce s-a instalat retragerea - fie printr-o discuție onestă cu un manager de încredere, fie, dacă tiparul persistă, printr-un spațiu de reflecție precum terapia, nu neapărat pentru o criză, ci pentru claritate asupra propriilor valori și limite.