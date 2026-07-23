Marea Neagră devine a doua Strâmtoare Ormuz. Românii sunt abandonați în fața crizei carburanților

Pacea fragilă dintre Statele Unite și Iran s-a destrămat rapid, iar prețul țițeiului Brent este din nou în creștere. Deși prețurile sunt încă mult sub vârfurile anterioare din timpul războiului, piețele petroliere sunt din nou sub presiune și analiștii pieței petroliere spun că lucrurile sunt aproape sigur că se vor înrăutăți în continuare.

La noi, prețul carburanților și-a reluat creșterea după o perioadă de acalmie. Ieri dimineață, benzinăriile grupului OMV Petrom au afișat o nouă creștere a prețurilor față de începutul săptămânii, majorarea fiind una substanțială, de 15 bani, atât în cazul benzinei, cât și al motorinei. Ceilalți jucători importanți din piață nu majoraseră prețurile, dar probabil vor face acest lucru, având în vedere istoricul alinierii prețurilor în rețelele de benzinării din România. Situația s-ar putea agrava dacă aprovizionarea cu țiței a României va fi afectată pe termen lung și asta după ce Kazahstanul, principalul furnizor, a fost obligat să oprească transportul de țiței către principalul său terminal de export de pe coasta rusească a Mării Negre, de unde țițeiul pleacă spre piețele globale, inclusiv spre România, în condițiile în care seria de atacuri asupra tancurilor petroliere amenință exporturile acestei țări, a scris Bloomberg.

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Astăzi Kazahstanul este al doilea cel mai mare furnizor de petrol pentru Europa, iar o reducere a livrărilor sale va afecta rafinăriile regionale. Pentru România, livrările din această țară au devenit principala sursă de aprovizionare cu țiței pentru că cele două rafinării funcționale astăzi în țara noastră sunt aprovizionate cu țiței kazah. Cea de la Petromia, deținută de grupul kazah KazMunayGas (KMG), este aprovizionată exclusiv cu țiței din această țară, iar cea de la Ploiești (Petrobrazi), deținută de OMV Petrom, este aprovizionată parțial cu țiței din această sursă. Deși dispunem de două rafinării funcționale, capacitatea internă nu este totuși suficientă pentru a acoperi consumul de motorină. Asta face ca România să importe aproximativ jumătate din necesarul de motorină, în timp ce la benzină produce mai mult decât consumă.

Prețurile saltă rapid, românii, tot mai loviți

În rețeaua benzinăriilor Petrom, litrul de benzină a fost majorat miercuri dimineață la 8,87 lei, marcând o creștere cu 15 bani față de ziua de luni, când prețul afișat a fost de față de 8,72 lei. De asemenea, la stațiile OMV, benzina avea un preț de 8,93 lei/l, scumpirea fiind și în acest caz de 15 bani. În schimb, în celelalte mari rețele prețurile nu fuseseră modificate, ele afișând următoarele prețuri:

Rompetrol: 8,78 lei/litru

MOL: 8,78 lei/litru

Lukoil: 8,77 lei/litru

Socar: 8,69 lei – 8,74 lei/litru

În ceea ce privește motorina, la benzinăriile Petrom prețul crescuse de la 9,49 lei la 9,64 lei/litru, ceea ce a însemnat o creștere tot cu 15 bani.

La stațiile OMV, motorina s-a scumpit tot 15 bani, prețul majorându-se la 9,70 lei/litru. În cazul motorinei, stațiile Rompetrol majoraseră cu 5 bani/l prețul încă de marți, el ajungând la 9,70 lei/litru. Restul benzinăriilor nu crescuseră prețul miercuri față de cel stabilit la începutul săptămânii, ele afișând prețuri după cum urmează:

MOL: 9,65 lei/litru

Lukoil: 9,65 lei/litru

Socar: 9,54 lei – 9,59 lei/litru



Criza politică de la București lovește prețul carburanților

Începând cu data de 1 iulie măsurile menite să limiteze creșterea prețurilor la carburanți au expirat. Este vorba despre limitarea adaosului comercial la pompă și reducerea de acciză, eliminarea acestora adăugând aproximativ 20-40 de bani în plus per litru la prețul final, în funcție de rețea și stație. Din cauza atribuțiilor restrânse ale Executivului de la Palatul Victoria după ce a fost demis, plafonarea adaosului comercial la carburanți nu poate fi prelungită.

„Pragul de 10 lei/litru este deja foarte aproape și ar putea fi depășit punctual până la sfârșitul lui iulie sau în prima jumătate a lunii august. La 22 iulie 2026, media națională pentru motorina standard este de aproximativ 9,64 lei/litru. Așadar, mai lipsesc doar 36 de bani, adică o creștere de circa 3,6%. Unele stații mai scumpe pot trece de 10 lei înainte ca media națională să ajungă acolo”. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă

Cotația dolarului, un alt risc pentru prețurile din România

România importă petrol și produse petroliere tranzacționate aproape exclusiv în dolari. O apreciere a monedei americane mărește costurile importatorilor chiar și în situația în care petrolul rămâne la același nivel. O analiză realizată de către Asociația Energia Inteligentă și care pornește de la ipoteza că dolarul ar putea urca de la aproximativ 4,5–4,6 lei către 4,6–4,8 lei, pe fondul creșterii aversiunii investitorilor față de risc, ar aduce o creștere substanțială a prețului la pompă.

„Dacă petrolul se scumpește cu aproximativ 20%, iar dolarul crește simultan cu 8–10% față de leu, costul suportat de importatori poate urca cu aproape 30%, înainte de includerea cheltuielilor logistice, comerciale și fiscale. Mai mult de jumătate din prețul carburanților este reprezentat de taxe. Din acest motiv, o creștere de 10% a petrolului nu determină automat o scumpire identică la pompă. Efectele devin însă mai puternice atunci când petrolul și cursul dolarului cresc în același timp”, se arată în analiza citată.

Criza motorinei ar putea lovi Europa

Un raport publicat de banca americană Morgan Stanley susține că Europa s-ar putea confrunta cu o criză a motorinei, pe măsură ce stocurile continuă să scadă.

Estimările arată că acestea ar putea ajunge la aproximativ 299 de milioane de barili până la finalul anului 2026, cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă din 2015 încoace. Potrivit raportului, problema nu mai este doar lipsa petrolului brut, ci capacitatea insuficientă de rafinare a motorinei în Europa, ceea ce limitează oferta și contribuie la creșterea prețurilor.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 3 la benzina fără taxe, ca fiind cea mai ieftină, după Malta și Slovenia, în timp ce motorina fără taxe comercializată la noi este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, dupa Malta, Slovacia, Slovenia, Irlanda, Bulgaria, Polonia, Cehia, Italia, Estonia, Lituania, Letonia și Croația.

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