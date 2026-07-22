Un șofer din Suceava a dat intenționat cu mașina peste un adolescent de 14 ani pe trotinetă, apoi l-a și bătut cât timp acesta zăcea pe asfalt

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, printr-o decizie a Tribunalului Suceava.

Cum s-a desfășurat agresiunea

Potrivit polițiștilor, incidentul a avut loc marți, în municipiul Suceava, și a pornit de la o șicanare în trafic. Pe fondul neînțelegerilor, adolescentul i-ar fi arătat șoferului semne obscene. În loc să lase lucrurile așa, bărbatul a decis să-l urmărească pe minor cu mașina, pe o distanță de aproximativ 2 kilometri - de pe raza comunei Ipotești, pe strada Tătărașii Noi, și apoi pe strada Madrid, din municipiul Suceava.

Ajuns acolo, șoferul a acroșat intenționat trotineta, lovind-o cu partea laterală stângă a mașinii - coliziune care a proiectat victima pe carosabil. Nu s-a oprit însă aici: văzându-l pe adolescent căzut la pământ, bărbatul a coborât din mașină și i-a aplicat o lovitură. Abia după aceea a părăsit locul faptei, potrivit IPJ Suceava.

„În urma unei neînțelegeri în trafic, minorul arătându-i gesturi obscene, a urmărit-o pe persoana vătămată în vârstă de 14 ani, care se afla pe o trotinetă electrică (...), l-a urmărit cu mașina pe o distanță de aproximativ 2 km (...). Aici șoferul a acroșat cu intenție trotineta cu partea laterală stângă a vehiculului, coliziune ce a avut ca urmare proiectarea victimei pe carosabil pe partea stângă a sensului de deplasare. De asemenea, autorul, după ce a văzut-o pe persoana vătămată căzută jos pe carosabil, i-a aplicat acesteia o lovitură. După incident, autorul a părăsit locul faptei", au transmis polițiștii.

Victima a fost preluată de un echipaj de ambulanță și transportată la Spitalul Clinic Județean Suceava, unde a fost examinată medico-legal. Concluzia: adolescentul prezintă contuzii ce s-au putut produce prin loviri în cadrul unui accident rutier, atestate medical cu două-patru zile de îngrijiri medicale.

Autoturismul folosit de bărbat a fost examinat criminalistic și indisponibilizat, pentru continuarea cercetărilor. Șoferul este cercetat pentru tentativă la infracțiunea de omor și lovire sau alte violențe.

Tribunalul Suceava a admis propunerea Parchetului și a dispus arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile, începând cu 22 iulie și până pe 20 august 2026 inclusiv. Potrivit soluției publicate pe portal.just.ro, bărbatul este cercetat pentru „tentativă la infracțiunea de omor, prev. de art. 32 alin. 1, rap. la art. 188 alin. 1 din C.pen. și lovire sau alte violențe, faptă prev. de art. 193 alin. 2, alin. 2 ind. 1 lit. b și c din Codul penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 din Codul penal".