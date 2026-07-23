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Președintele Nicușor Dan o va primi astăzi pe președinta Indiei

de Redacția Jurnalul    |    23 Iul 2026   •   09:13
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Președintele Nicușor Dan o va primi astăzi pe președinta Indiei
Hepta/Președinta Republicii India, Droupadi Murmu

Președintele Nicușor Dan o va primi, joi, la Palatul Cotroceni, pe președinta Republicii India, Droupadi Murmu, care va efectua o vizită de stat în România până sâmbătă, la invitația părții române.

Convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat vor viza consolidarea Parteneriatului Extins dintre România și Republica India în contextul aniversării, în 2028, a 80 de ani de relații diplomatice bilaterale, arată Administrația Prezidențială.
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Dialogul va urmări dezvoltarea relațiilor interumane prin intensificarea schimburilor culturale, academice, sportive, precum și în domeniile cercetării și inovării, alături de aprofundarea cooperării economice bilaterale. Se remarcă, în acest sens, dinamica ascendentă a relației, evidențiată în special după adoptarea în 2024 a Declarației Comune de marcare a zece ani de parteneriat extins și pe fondul consolidării fără precedent a Parteneriatului Strategic dintre Uniunea Europeană și Republica India.

În marja vizitei oficiale, vineri va avea loc un Forum economic bilateral, inaugurat de cei doi șefi de stat, la care vor lua parte reprezentanți ai mediului de afaceri din România și din Republica India, precum și ai autorităților române.

Administrația Prezidențială apreciază că vizita de stat a președintei Republicii India în România reprezintă un moment de referință în relația bilaterală, marcând reluarea dialogului politic la cel mai înalt nivel, după un interval de două decenii. Cea mai recentă vizită a unui șef de stat român în Republica India a avut loc în anul 2006, iar în 1994 a avut loc ultima vizită a unui președinte al Republicii India în România.

AGERPRES

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Subiecte în articol: nicusor dan Droupadi Murmu cotroceni
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