Lovitură pe piața muncii. O mare fabrică de componente auto se închide. 1000 de angajați vor fi disponibilizați

Fabrica Aptiv din Ineu, cel mai mare angajator din zonă, cu până la 1.000 de angajați, și-a redus activitatea în ultimii ani, iar menținerea halei de producție a devenit nerentabilă din cauza costurilor mari și a numărului redus de angajați rămași.

Primarul orașului, Călin Abrudan, a precizat că o mică parte dintre angajați vor rămâne pentru câteva luni pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor.

Închiderea fabricii va afecta bugetul local deoarece Aptiv era unul dintre principalii contributori fiscali.

Noi investiții în Arad

Totuși, autoritățile negociază deja cu investitori pentru a putea crea noi locuri de muncă. O nouă companie intenționează să deschidă o fabrică de componente electronice, care va genera aproximativ 500 de locuri de muncă în următorul an.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Arad a început demersuri pentru reintegrarea angajaților concediați, inclusiv organizarea de cursuri de reconversie profesională. Reprezentanții fabricii nu au oferit un punct de vedere oficial, dar angajații confirma acordarea de salarii compensatorii.

O altă fabrică din Arad a fost închisă

Această situație urmează exemplul altui mare angajator din Arad, Astra Rail Industries, care a închis fabrica de vagoane de marfă în luna iunie 2025, concediind 699 de angajați dintr-un total de 777 de salariați. Motivele invocate de companie au fost creșterea costurilor operaționale, presiunile din industrie și constrângerile logistice generate de vechimea fabricii și poziționarea urbană. Producția a fost relocată la fabricile din Caracal și Drobeta-Turnu Severin, potrivit dcnews.ro.