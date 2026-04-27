Minivacanță de Rusalii 2026: Câte zile libere au românii?

Prima zi de Rusalii va fi celebrată duminică, 31 mai 2026, iar a doua zi, luni, 1 iunie, este zi liberă nelucrătoare, conform prevederilor din Codul Muncii din România. Pentru salariați această perioadă se traduce astfel într-un weekend prelungit, potrivit dcnews.ro.

Semnificația religioasă a Rusaliilor

În tradiția creștin-ortodoxă, Rusaliile, cunoscute și ca „Cincizecimea” sau „Pogorârea Sfântului Duh”, marchează unul dintre cele mai importante momente religioase: întemeierea Bisericii creștine.

Sărbătoarea este celebrată la 50 de zile după Paște și amintește de momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor lui Iisus Hristos, oferindu-le puterea de a propovădui credința.

Cine beneficiază de zile libere

Deși ambele zile de Rusalii sunt considerate libere legale, doar cea de-a doua zi, luni, aduce efectiv o zi liberă suplimentară pentru angajați. Există însă excepții în domenii esențiale, precum sănătatea, transporturile, ordinea publică sau serviciile de urgență, unde activitatea nu poate fi întreruptă.

În aceste cazuri, angajatorii sunt obligați fie să acorde timp liber în următoarele 30 de zile, fie să ofere un spor salarial, conform legislației în vigoare.

Weekend prelungit și pentru elevi

Minivacanța de început de iunie vine cu vești bune și pentru elevi. 1 iunie este Ziua Copilului, când nu se lucrează în sistemul de învățământ, astfel că elevii și profesorii nu participă la cursuri.

Totodată, 5 iunie este Ziua Învățătorului, zi liberă în învățământul preuniversitar, inclusă în contractul colectiv de muncă din sector începând cu anul 2024.

Prin urmare, începutul lunii iunie 2026 aduce mai multe zile libere, oferind românilor ocazia unei scurte vacanțe sau a unor activități de relaxare.