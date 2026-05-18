La 36 de ani, Sorana Cîrstea bifează un record personal istoric și ajunge pe locul 18 mondial

Cîrstea a reuşit un salt de 9 poziţii faţă de ierarhia de acum două săptămâni, până acum cea mai bună poziţie ocupată în carieră fiind 21, în 2013.



Podiumul mondial este neschimbat, cu belarusa Arina Sabalenka lider, cu un avans de peste 1.200 de puncte, după ce a fost eliminată prematur de la Roma de Cîrstea. Kazaha Elena Rîbakina are aproape 1.500 de puncte mai mult decât poloneza Iga Swiatek.



Ucraineanca Elina Svitolina a urcat trei poziţii şi se află pe locul al şaptelea.



România are trei reprezentante în top 100 la simplu, în afară de Sorana Cîrstea aflându-se Jaqueline Cristian, pe 33 (coborâre de cinci locuri), şi Gabriela Ruse, pe 71 (coborâre de patru poziţii).



Aceleaşi trei românce sunt în top 100 şi la dublu, Sorana Cîrstea pe 79, Gabriela Ruse pe 86 şi Jaqueline Cristian pe 93.



Cîrstea ocupă un remarcabil loc 11 în clasamentul WTA Race, care dă participantele la Turneul Campioanelor la finalul sezonului.