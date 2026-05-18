Dan Voiculescu avertizează: „Haosul politic afectează destinele a milioane de români”

de Redacția Jurnalul    |    18 Mai 2026   •   16:53
danvoiculescu.net/ lipsa unui guvern cu puteri depline generează întârzieri în investiții, riscul pierderii fondurilor europene și încetinirea proiectelor de infrastructură și modernizare.

Profesorul Dan Voiculescu transmite un apel ferm pentru stabilitate politică și formarea urgentă a unui guvern legitim, avertizând că blocajele și conflictele din scena publică împing România într-o zonă de risc economic și social major.

Într-o postare publicată pe blogul său, Dan Voiculescu afirmă că, dincolo de orice miză partizană, România are nevoie rapid de un Executiv stabil și funcțional, capabil să gestioneze provocările economice și sociale care se agravează de la o zi la alta.

„Haosul politic nu este abstract: afectează concret destinele a milioane de români”, subliniază profesorul Dan Voiculescu, atrăgând atenția că pensionarii, familiile cu venituri mici și persoanele vulnerabile resimt deja efectele incertitudinii și ale blocajului administrativ.

Potrivit acestuia, lipsa unui guvern cu puteri depline generează întârzieri în investiții, riscul pierderii fondurilor europene și încetinirea proiectelor de infrastructură și modernizare, într-un moment în care România are nevoie de dezvoltare accelerată și competitivitate.

Profesorul avertizează și asupra impactului extern al instabilității politice, arătând că imaginea și credibilitatea României în cadrul Uniunea Europeană și NATO depind de existența unor instituții funcționale și a unei conduceri predictibile.

„Slăbirea acestui statut poate avea efecte dramatice asupra securității, influenței și perspectivelor de dezvoltare ale țării”, avertizează Dan Voiculescu.

