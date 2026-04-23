Noi reguli angajare străini România 2026: fără taxe lucrători, platformă digitală, lista ocupații deficitare

Alertă angajatori! Noi reguli pentru străini: zero comisioane și controale stricte acum

Guvernul României introduce reguli noi pentru angajarea străinilor: fără taxe pentru lucrători, proceduri simplificate și controale stricte pe piața muncii. Măsurile vin să rezolve criza forței de muncă, protejând lucrătorii din străinătate de abuzuri și combatând migrația ilegală.

Noile reguli schimbă jocul pe piața muncii din România

Guvernul a adoptat joi o ordonanță de urgență care revoluționează accesul străinilor pe piața muncii românească. Scopul principal? Să faciliteze antreprenorilor români atragerea forței de muncă din state terțe, în contextul în care România se confruntă cu o acută lipsă de personal calificat. Purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, a subliniat beneficiile imediate:

„Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forța de muncă din state terțe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare în condițiile în care știm că e nevoie de forță de muncă pe piața din România."

Această inițiativă vine la momentul potrivit, pe fondul creșterii economice care cere mii de lucrători în domenii precum construcții, IT, HoReCa și agricultură. Termenele de avizare se reduc semnificativ, iar birocrația devine istorie, permițând firmelor să angajeze rapid talente din afara UE.

Platformă digitală unică: transparență totală în recrutare

Un element cheie al ordonanței este crearea unei platforme naționale unice, care va gestiona digitalizat întregul proces de acces al străinilor pe piața muncii. Aceasta promite transparență, securitate și eficiență, eliminând haosul din procedurile actuale. Ioana Dogioiu a detaliat:

„Cele mai importante prevedere ale acestei ordonanțe de guvern privesc crearea unei platforme (...) o platformă unică națională prin care guvernul va gestiona transparent, sigur și digitalizat accesul lucrătorilor străini pe piața muncii din România.”

Prin această platformă, angajatorii se vor înregistra obligatoriu, permițând autorităților să verifice în timp real datele. Rezultatul? Mai puțină concurență neloială și abuzuri pe piață, cu un impact direct asupra intermediarilor care exploatau vulnerabilitățile sistemului vechi.

Lista ocupațiilor deficitare și depozitul financiar de protecție

Pentru a direcționa recrutările unde e cea mai mare nevoie, ordonanța introduce o listă oficială a ocupațiilor deficitare. Aceasta va fi aprobată prin hotărâri de guvern și actualizată semestrial, bazându-se pe date de la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANFM), Institutul Național de Statistică (INS) și consultări cu partenerii sociali. Ioana Dogioiu a explicat mecanismul:

„Este introdusă lista ocupațiilor deficitare, aprobată prin hotărârele de guvern și actualizată semestrial, pe baza datelor ANFM și INS și a consultării partenerilor sociali. Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecție preventivă obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflați în situații de risc și executării amenzilor contravenționale aplicate agențiilor deplasare care nu-și îndeplinesc obligațiile legale.”

Depozitul financiar obligatoriu reprezintă o plasă de siguranță: el acoperă costuri de repatriere, ajutor pentru lucrători în pericol și amenzi pentru agențiile care încalcă legea. Astfel, România se aliniază standardelor internaționale, reducând riscurile financiare pentru stat.

Angajatorul plătește: interzis comisioanelor și standardizare contracte

O schimbare radicală vizează protecția directă a lucrătorilor străini. Ordonanța standardizează contractele de muncă și introduce principiul „angajatorul plătește”, interzicând orice comisioane, taxe, garanții sau depozite cerute de la angajați. Dogioiu a precizat:

„Standardizarea contractelor și instituirea principiului angajatorul plătește, prin care se interzice solicitarea de comisioane, taxe, garanții, depozite de la lucrători și ne aliniem astfel și la standardele OCD.”

Aceste măsuri aliniază România la directivele OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), eliminând practicile abuzive care costau statul sume uriașe în repatrieri și afectau aderarea la Schengen.

Combaterea migrației ilegale și prioritatea forței locale

Noile reguli pun accent pe protecție și ordine. Ele combat migrația ilegală, care masca adesea transportul de lucrători către alte țări UE, generând costuri mari pentru România.

„Pe de-o parte avem un câștig important în ceea ce privește combaterea migrației legale, pentru că știm că în acest mod erau aduși sub această acoperire, erau uneori aduși, așa ziși, lucrători în România, pe care ulterior îi regăseam prin alte țări ale Uniunii Europene, și pentru care o repatriere România plătea sume importante, plus problemele pe care le-am avut din această cauză în procesul de aderare la spațiul Schengen. Este de sigur un câștig important pentru lucrătorii străini, care sunt astfel cu mult mai protejați de forme diverse de abuz”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Prioritatea rămâne forța de muncă locală: locurile de muncă se ocupă întâi cu români disponibili, iar apelul la străini se face doar justificat și controlat.

„Principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în țară, pe piața internă, iar apelul la forța de muncă din exterior se face justificat și controlat. Sigur, este și vorba de funcționarea corectă a economiei, pentru că angajatorii care doresc să încadreze în muncă străin trebuie să se înregistreze, cum spuneam, în acea platformă electronică, iar autoritățile competente pot verifica datele din acea platformă. Avem o reducere a riscului de concurență neloială și de abuz pe piața muncii. Este lovită în mod direct intermedierea abuzivă.”

Mediafax