Noile reguli pe piața muncii: Angajatorii nu mai pot ascunde diferențele de salarii

Companiile vor fi obligate să justidice orice diferență de remunerare între angajații care ocupă posturi similare. Normele europene vor reducerea inegalităților salariale și creșterea responsabilității firmelor în stabilirea veniturilor angajaților.

De asemenea, noile prevederi impun societăților să ofere informații clare despre nivelul salarial încă din faza de recrutare și să adopte criterii obiective pentru stabilirea acestuia.

Salariul trebuie comunicat înainte de interviu

Una dintre cele mai importante schimbări este obligația angajatorilor de a informa candidații cu privire la salariul aferent postului înainte de susținerea interviului. Deși menționarea remunerației în anunțul de angajare nu este obligatorie, informația trebuie transmisă candidatului înainte de etapa de selecție.

Totodată, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile anterioare ale candidaților, măsură menită să prevină perpetuarea diferențelor salariale existente pe piața muncii.

Ce se întâmplă cu diferențele salariale

Noua legislație nu impune plata unor salarii identice pentru toți angajații care ocupă aceeași funcție. Diferențele salariale sunt în continuare permise, însă trebuie să fie fundamentate pe criterii obiective, precum experiența profesională, nivelul de responsabilitate, performanța, calificările sau certificările relevante.

Specialiștii în dreptul muncii atrag atenția că simpla existență a unor motive invocate de angajator nu este suficientă. Acestea trebuie documentate și demonstrate în mod concret.

Un exemplu frecvent este cazul a doi specialiști în marketing care ocupă aceeași funcție în organigramă. Dacă unul dintre ei are opt ani de experiență, coordonează colegi și gestionează proiecte complexe la nivel național, iar celălalt are doar doi ani de experiență și responsabilități mai reduse, diferența salarială poate fi justificată.

Drepturi extinse pentru angajați

Directiva oferă angajaților acces la informații privind propriul salariu și nivelurile medii de remunerare pentru posturi similare sau pentru muncă de valoare egală.

De asemenea, salariații vor avea dreptul să discute liber despre salarii, să solicite explicații privind diferențele și să conteste eventualele situații de discriminare salarială.

Printre drepturile garantate se numără:

dreptul de a cunoaște salariul sau intervalul salarial înainte de angajare;

dreptul de a nu fi întrebați despre salariul anterior;

dreptul de a discuta liber despre remunerație;

accesul la informații privind salariile pentru posturi comparabile;

dreptul la egalitate de remunerare pentru muncă de valoare egală;

posibilitatea de a solicita despăgubiri în caz de discriminare salarială.

Noi obligații pentru companii

Pe lângă transparența în recrutare, companiile vor trebui să stabilească și să comunice criterii clare privind salarizarea, promovarea și evoluția profesională.

Angajatorii cu peste 100 de salariați vor avea obligații suplimentare de raportare privind diferențele salariale dintre femei și bărbați. Calendarul de raportare diferă în funcție de dimensiunea companiei:

firmele cu peste 250 de angajați vor raporta anual începând cu 2027;

companiile cu 150-249 de angajați vor raporta o dată la trei ani, începând cu 2027;

firmele cu 100-149 de angajați vor raporta o dată la trei ani, începând cu 2031.

În situațiile în care diferența salarială dintre femei și bărbați depășește 5% și nu poate fi justificată prin criterii obiective, angajatorii vor fi obligați să realizeze o evaluare comună și să adopte măsuri de corectare.

Riscuri și sancțiuni

Nerespectarea noilor obligații poate atrage sancțiuni importante pentru companii. Potrivit proiectelor aflate în dezbatere, amenzile pot ajunge până la 30.000 de lei.

În plus, angajatorii se pot confrunta cu reclamații formulate de angajați, controale ale autorităților, litigii privind discriminarea salarială, obligația de a plăti despăgubiri și de a corecta diferențele salariale constatate.

Specialiștii avertizează că impactul financiar al unui proces poate depăși cu mult valoarea unei amenzi, mai ales atunci când sunt solicitate diferențe salariale pentru perioade anterioare și despăgubiri suplimentare, potrivit stiripesurse.ro.

Recomandări pentru angajatori

Experții recomandă companiilor să înceapă cât mai curând un proces de evaluare a politicilor salariale și a criteriilor de promovare.

Printre măsurile considerate esențiale se numără:

realizarea unui audit intern al salariilor;

definirea unor criterii clare și obiective de remunerare;

documentarea deciziilor privind salariile, bonusurile și promovările;

revizuirea procedurilor de recrutare;

elaborarea unor proceduri interne pentru gestionarea solicitărilor venite din partea angajaților.

Potrivit specialiștilor, provocarea majoră nu va fi comunicarea salariilor în procesul de recrutare, ci capacitatea companiilor de a demonstra, prin documente și criterii obiective, de ce există diferențe de remunerare între angajați aflați pe poziții similare.