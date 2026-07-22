S-a mutat în Dubai pentru o viață mai bună. Povestea șocantă a unei britanice: „M-am simțit ca într-un film de groază”

Femeia riscă acum o nouă încarcerare, pe termen nedeterminat, dacă nu reușește să achite restanțele, de aproximativ 19.000 de lire sterline.

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Kerry Nwachukwu are 44 de ani, este consultant de marketing și s-a mutat în Dubai în august 2022 împreună cu fiul său adult, convinsă că va avea o viață mai bună și noi oportunități în carieră. Însă planurile i-au fost date peste cap după ce și-a părăsit locul de muncă, în 2023, și nu i-au fost plătite salariile restante.

„Visul meu era să mă stabilesc aici, să îmi construiesc o viață și o familie. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge într-o astfel de situație ”, explică aceasta.

Restanțe la plata chiriei

Kerry a fost nevoită să deschidă un proces împotriva fostului angajator pentru a-și recupera banii, însă procedura a durat opt luni, iar suma primită a reprezentat doar o parte din banii datorați.

Ulterior și-a lansat propria agenție de marketing, însă s-a confruntat cu dificultăți. Mai mulți clienți nu și-au achitat facturile, ceea ce în noiembriei 2025 i-a afectat grav situația financiară.

„Aveam de recuperat atât de mulți bani încât am început să nu mai pot plăti chiria. În Dubai costurile sunt foarte ridicate iar datoriile s-au acumulat foarte repede”, explică britanica.

În aprilie 2026, proprietarul locuinței a obținut în instanță o hotărâre favorabiilă pentru recuperarea datoriei la plata chiriei de circa 22.000 de lire sterline.

Arestată într-un centru comercial

Kerry a fost arestată pe 22 aprilie 2026 într-un centru comercial.

„Când am văzut legitimația polilției, am știut să s-a terminat. M-am gândit că, odată ce trec acele uși, îmi va fi foarte greu să mai ies”, povestește Kerry.

Femeia a fost dusă la secția de poliție unde a fost percheziționată, înainte de a fi introdusă într-o celulă.

„M-au dezbrăcat complet și m-au percheziționat. Am fost după apoi într-o celulă unde dormeam pe o saltea murdară. Era foarte frig și am împărțit o pătură u o altă deținută. Mă simțeam ca într-un fillm de groază”, afirmă aceasta.

După circa zece zile, Kerry a fost transferată la închisoarea centrală, unde condițiile au fost și mai grele. „Era un loc îngrozitor. Toată lumea era tensionată, zbucneau conflicte permanent și străiam într-o stare de continuă teamă”.

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Termene imposibile, frica de o nouă arestare

După trei săptămâni de detenție, Kerry a fost eliberată, iar fiul său a reușit să obțină un plan de rambursare a datoriei. Potrivit femeii, termenul inițial de 15 luni pentru achitarea restanțelor a fost ulterior redus la doar 15 zile.

Ea a achitat deja o primă tranșă de 3.000 de lire sterline, însă mai are de plătit circa 19.000 de lire și se află în prezent în arest la domiciliu.

„Nu mă consider o infractoare, și totuși așa sunt tratată. Am muncit toată viața și am încercat să respect legile. Pur și simplu am ajuns într-o situație financiară dificilă”, spune femeia.

Mai mult, avocatul i-a explicat că riscă să rămână în detenție până la stingerea integrală a datoriei.

„L-am intrebat ce se întâmplă dacă nu pot plăti. Mi-a spus că aș putea rămâne în închisoare până când daoria va fii achitată integral”, afirmă Kerry.

Avertisment pentru cei care vor să se mute în Dubai

Britanca a decis să vorbească public despre experiența sa pentru a atrage atenția asupra consecințelor pe care le pot avea datoriile în Emiratele Arabe Unite.

„Dubaiul este un loc în care visezi să mergi pentru o viață mai bună, însă există și o laură întunecată. O dispută civilă se poate transforma foarte repeede într-un dosar penal, care te poate trirmite în închisoare”, precizează Kery.

În încercarea de a-și plăti rapid datoria, femeia a lansat o campanie de strângere de fonduri pe platforma GoFundMe. Obiectivul său este să-și achite restanțele, să încheie problemele legale și să revină în Marea Britanie.

„Vreau doar să plec de aici în liniște și să nu mai privesc niciodată înapoi”, spune Kerry pentru dailymail.com.