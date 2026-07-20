Concediul neefectuat se plătește obligatoriu: ce spune legea și cum îți calculezi suma

În ce situații se plătește concediul de odihnă neefectuat

Potrivit legislației muncii, concediul de odihnă nu poate fi înlocuit cu bani pe durata contractului de muncă. Există însă o excepție clară:

Compensarea în bani este permisă doar la încetarea contractului de muncă (demisie, concediere, pensionare sau acordul părților).

Asta înseamnă că, dacă încă ești angajat, zilele de concediu nefolosite trebuie efectuate, nu plătite. Dacă nu ai reușit să le iei într-un an, angajatorul este obligat să ți le acorde în maximum 18 luni începând cu anul următor.

Durata minimă legală a concediului este de 20 de zile lucrătoare pe an, iar aceasta se acordă proporțional cu perioada lucrată.

Cum se calculează indemnizația pentru concediul neefectuat

Suma primită pentru concediul neutilizat se calculează după o formulă simplă:

Plata = numărul de zile de concediu rămase × indemnizația zilnică

1. Stabilirea zilelor rămase

Se iau în calcul:

zilele cuvenite până la încetarea contractului,

zilele reportate din anii anteriori,

minus zilele deja efectuate.

Concediul se calculează în zile lucrătoare, iar sărbătorile legale nu sunt incluse.

2. Calculul indemnizației zilnice

Indemnizația zilnică reprezintă media veniturilor salariale din ultimele 3 luni, împărțită la numărul de zile lucrătoare din această perioadă.

Se includ:

salariul de bază,

sporurile permanente (de exemplu, sporul de vechime).

Nu se includ:

primele ocazionale,

tichetele de masă.

Exemplu concret de calcul

Un angajat cu salariu brut de 5.100 lei/lună, care pleacă din firmă la 30 iunie:

Drept anual: 20 zile concediu

Perioadă lucrată: 6 luni → 10 zile cuvenite

Zile efectuate: 4

Zile rămase: 6

Venit total în ultimele 3 luni: 15.300 lei

Zile lucrătoare: 62

Indemnizație zilnică: 246,77 lei

Total brut pentru concediu: 6 × 246,77 = 1.480,62 lei

Această sumă se taxează ca un salariu obișnuit (CAS, CASS și impozit pe venit).

Obligațiile angajatorului și drepturile salariatului

Angajatorul are obligația legală:

să acorde concediul anual,

să permită reportarea acestuia în termenul legal,

să plătească integral zilele neefectuate la încetarea contractului.

Refuzul sau întârzierea plății reprezintă o încălcare a Codului Muncii.

Ce poți face dacă nu îți sunt plătite zilele de concediu

Dacă angajatorul nu își respectă obligațiile, ai două opțiuni:

Sesizarea ITM: gratuită, rapidă, fără avocat; poate duce la sancțiuni pentru angajator.

Acțiune în instanță: pentru recuperarea sumelor; termenul de prescripție este de 3 ani de la încetarea contractului.

Zile libere plătite pentru evenimente speciale

În afara concediului de odihnă, legea prevede și zile libere plătite pentru evenimente familiale:

Căsătoria salariatului: 5 zile

Nașterea sau căsătoria unui copil: 3 zile

Decesul unei rude până la gradul II: 3 zile

În mediul privat, aceste beneficii pot varia în funcție de regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă.