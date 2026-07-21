Cine este Rafaela Pestrițu, românca ce a creat costumele dansatorilor Shakirei la Cupa Mondială

Numele Rafaelei Pestrițu nu este însă unul nou în industria modei internaționale. Înainte de colaborarea cu Shakira, ea a mai creat ținute pentru artiste și trupe precum Christina Aguilera, Kylie Minogue, Charli XCX și BTS, iar în trecut a fost implicată și într-un proiect asociat cu Rihanna, prin campania Puma Fenty.

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De la Slatina la Central Saint Martins, cea mai prestigioasă școală de modă din lume

Drumul Rafaelei către marile scene ale lumii a început la Londra, unde a fost admisă la Central Saint Martins, instituția care a format unele dintre cele mai influente nume din istoria modei. Admiterea acolo este considerată aproape imposibilă, dat fiind numărul extrem de mic de locuri disponibile.

„Am 31 de ani, sunt din Slatina și am fost la Londra, unde am făcut Central Saint Martins. M-a ajutat foarte mult, pentru că se intră foarte greu fiind doar 15 locuri, am fost prima româncă admisă. După finalizarea cursurilor, un mare atuu este că industria este cu ochii pe absolvenții acestei școli”, a povestit, pentru Click!, Rafaela.

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Reîntoarcerea în România și primele colaborări cu vedete internaționale

Deși diploma de la Central Saint Martins i-ar fi putut deschide o carieră solidă în Marea Britanie, costurile ridicate ale vieții londoneze au determinat-o pe tânăra designeriță să se întoarcă acasă. A fost, mărturisește ea, un moment de cumpănă, în care se temea că visul ei de a lucra în modă s-ar putea încheia chiar înainte de a începe cu adevărat.

„M-am mutat în România și eram foarte debusolată. Îi spuneam mamei că pentru mine era sfârșitul lumii”, își amintește Rafaela, explicând cât de greu i-a fost să renunțe la ideea unei cariere în Anglia.

A decis, totuși, să nu abandoneze și a deschis un mic atelier chiar în orașul natal. De acolo, lucrurile au evoluat rapid, iar solicitările din partea unor stiliști celebri au început să apară una după alta. „Am decis să continui acasă, așa că am făcut un atelier în Slatina, iar apoi au început să primesc solicitări din partea stiliștilor unor persoane importante. Abordarea a venit prin mail, sau direct pe WhatsApp. Mă contactau stiliștii unor vedete precum Christina Aguilera, Charli XCX, Kylie Minogue și foarte mulți artiști din Coreea”, povestește designerul.

Săptămâna nonstop în care au prins contur costumele pentru Shakira

Cel mai solicitant proiect al ultimului an a fost, fără îndoială, colaborarea legată de FIFA World Cup 2026. Rafaela a fost nevoită să își extindă echipa pentru a putea livra la timp cele 40 de ținute cerute pentru momentul muzical al Shakirei, lucrând practic non-stop, inclusiv la ore matinale, din cauza diferenței de fus orar.

„40 de costume personalizate. O singură săptămână. Finala Cupei Mondiale FIFA. Am fost invitați să realizăm 40 de ținute create special pentru dansatorii Shakirei, pentru prestația artistei din cadrul show-ului de la pauza finalei Cupei Mondiale. Să ne vedem creațiile prinzând viață pe una dintre cele mai mari scene din lume a fost un moment cu adevărat special. Direcția creativă și stylingul au fost semnate de Nicolas Bru, iar alături de el a lucrat și Marco Aine. Îți mulțumesc, Nicolas, pentru încrederea și susținerea constantă. A fost o bucurie să lucrăm împreună la acest proiect. Le sunt profund recunoscătoare și colegilor din echipa noastră, precum și tuturor celor care ne-au ajutat să transformăm această idee în realitate într-un timp atât de scurt.”, a scris Rafaela Pestrițu pe pagina sa de Instagram.

„Pentru proiectul asociat Cupei Mondiale, am fost nevoită să îmi măresc echipa pentru că a fost timpul foarte scurt pentru realizarea a 40 de ținute. Am lucrat o săptămână nonstop. Primeam directive și la ora 5 dimineața, ei fiind pe alt fus orar”, explică designerul.

Pentru ca probele și ajustările finale să poată avea loc la timp, Rafaela a fost nevoită să călătorească personal la Madrid, cu trei genți pline de haine, într-un drum epuizant, fără somn suficient. „A fost necesar să merg la Madrid să mă întâlnesc cu stilistul Shakirei ca să livrez cele trei genți cu haine pentru probe și ajustări. Nu am găsit zbor direct și a trebuit să merg prin Atena. Eram nedormită de patru zile, iar singura mea teamă era să nu pierd gențile”, mărturisește ea.

Proiectul de la FIFA World Cup 2026 rămâne, până acum, cel mai vizibil moment al carierei sale, dar și o dovadă că munca dusă la extrem, alături de o echipă dedicată, poate aduce rezultate remarcabile. Rafaela Pestrițu este fondatoarea brandului RP, un label contemporan lansat la Londra.