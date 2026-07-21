Cât costă creșterea unui copil în România în 2026: De la creșă la liceu

Primul an de viață: între 14.500 și peste 55.000 de lei

Costurile încep chiar înainte de naștere. O naștere într-un spital privat costă, în 2026, între 5.000 și 12.000 de lei, la care se adaugă echipamentul inițial - cărucior, pătuț, scaun auto, haine. În primul an, hainele trebuie schimbate aproape la fiecare 2-3 luni, pe măsură ce bebelușul crește rapid prin mai multe mărimi, iar bugetul lunar pentru sănătate (controale, eventuale consulturi private) ajunge la 200-400 de lei.

Calculele complete pentru primul an de viață arată diferențe uriașe, în funcție de stilul de viață al familiei: de la aproximativ 14.500 de lei, într-un scenariu economic, cu produse second-hand și opțiuni de stat, până la peste 55.000 de lei, pentru familiile care aleg servicii private complete - naștere privată, creșă particulară, echipamente premium.

Creșa - una dintre cele mai mari cheltuieli lunare

Odată ce părinții revin la muncă, creșa devine adesea cea mai costisitoare linie din buget. O creșă privată costă, în 2026, între 1.500 și 3.200 de lei pe lună, în funcție de oraș și program - în București, prețurile pornesc de la 1.500-2.000 de lei pentru program normal și pot depăși 2.500 de lei pentru program prelungit, cu mese incluse. Angajarea unei bone particulare poate depăși chiar 4.000 de lei lunar.

Problema reală, arată datele, nu e doar costul, ci și accesul: doar 1 din 9 copii cu vârsta sub 3 ani are loc într-o creșă de stat în România (o rată de acoperire de 11,4%), față de o medie europeană de 37% - România se află pe ultimul loc din UE la acest capitol. Statul acordă, ce-i drept, tichete de creșă de până la 710 lei pe copil pe lună, dar acestea nu sunt un drept automat - depind de politica internă a fiecărui angajator și pot fi folosite exclusiv pentru servicii de educație timpurie, publice sau private.

Grădinița: diferența uriașă dintre stat și privat

La grădiniță, diferențele de cost rămân la fel de mari. O grădiniță de stat costă, în medie, 300-800 de lei pe lună (de multe ori doar contribuția pentru masă), în timp ce una privată ajunge la 1.500-3.500 de lei lunar, iar unitățile cu predare bilingvă sau curriculum internațional pot depăși 4.000 de lei pe lună - unele grădinițe premium din București percep chiar taxe anuale de peste 7.000 de euro, la care se adaugă taxe administrative și de masă separate.

Pentru mulți părinți, mai ales din sectoarele cu rețea publică slabă, privatul devine, practic, singura opțiune reală, nu un moft.

Școala „gratuită" care costă, totuși, mii de lei pe an

Deși învățământul public din România e gratuit prin lege, realitatea financiară arată altfel. Potrivit unei analize Salvați Copiii, costul mediu anual suportat de o familie pentru educația unui copil a ajuns la 9.818 de lei - o creștere de peste 44% față de anul anterior. Suma variază semnificativ în funcție de ciclul de învățământ: 6.803 lei anual la ciclul primar, 10.781 de lei la gimnaziu și 12.119 de lei la liceu.

Cele mai mari creșteri sunt legate de meditații (aproximativ 3.700 de lei anual) și de after-school (aproximativ 2.500 de lei anual). Doar hrana zilnică a elevului, în lipsa unui program funcțional de masă caldă la școală, costă între 4.200 și 5.400 de lei anual, iar rechizitele și materialele auxiliare adaugă un cost anual consistent, sensibil la inflație. În scenariul extins - cu after-school și meditații la cel puțin o materie - costul poate depăși 2.500 de lei lunar pentru un singur copil.

Activitățile extracurriculare - un buget separat, dar consistent

Sportul, limbile străine sau artele adaugă, la rândul lor, presiune serioasă pe buget. Dacă se adaugă activități extracurriculare, bugetul lunar poate urca la 1.000-4.000 de lei, în funcție de numărul și tipul activităților alese. Pentru context, un abonament lunar la sală costă în medie 238 de lei, iar o oră de tenis în weekend, 120 de lei - cifre care, înmulțite la un program săptămânal de mai multe activități, se adună rapid.

Adolescența - meditațiile și autonomia costă cel mai mult

Pe măsură ce copilul crește, structura costurilor se schimbă din nou. În adolescență, apar meditațiile pentru examene, dar și costurile legate de autonomie - telefon, transport, activități sociale -, iar bugetul lunar total poate ajunge la 2.000-4.000 de lei.

Adunând toate aceste cifre, un calcul realist arată că, între creșă, grădiniță, școală și activități extracurriculare, un părinte din mediul urban poate ajunge să cheltuiască, în anii de vârf ai educației timpurii sau ai liceului, între 1.500 și peste 4.000 de lei lunar pentru un singur copil - fără a lua în calcul hrana, îmbrăcămintea sau cheltuielile medicale curente. Diferența dintre un buget minim, orientat spre stat, și unul orientat spre servicii private complete poate ajunge să fie de câteva ori mai mare, ceea ce transformă alegerea creșei, a grădiniței și a școlii într-una dintre cele mai importante decizii financiare pe care o familie o ia în România anului 2026.

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