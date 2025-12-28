Primă de Crăciun de 240 de milioane de dolari. Ce bonus vor primi angajații unei firme în următorii 5 ani

Salariații unei companii din SUA vor primi fiecare câte 443.000 de dolari. Suma a fost stabilită de proprietarul companiei. În total, firma va plăti 240 de milioane de dolari.

Graham Walker, CEO-ul Fibrebond, cu sediul în Minden, Louisiana, a finalizat recent vânzarea companiei sale către multinaționala americano-irlandeză Eaton, specializată în managementul energiei. Suma tranzacției este 1,7 miliarde de dolari.

Înainte de a semna contractul de vânzare, omul de afaceri în vârstă de 46 de ani a decis să impună o clauză nenegociabilă: un bonus de 240 de milioane de dolari pentru cei 540 de angajați ai firmei. Bonusul va fi plătit pe parcursul a cinci ani, cu condiția ca salariații să rămână în cadrul companiei. Fiecare angajat cu normă întreagă va primi aproximativ 443.000 de dolari. „A avea aproape un sfert de miliard de dolari în mâinile angajaților este corect”, a declarat Graham Walker pentru Wall Street Journal.

O parte din bonusuri a fost deja plătită angajaților. Mulți dintre aceștia locuiesc în Minden, Louisiana, un oraș cu aproximativ 12.000 de locuitori. Lesia Key, în vârstă de 51 de ani, a reușit să-și achite ipoteca și să deschidă un magazin de haine. „Pot trăi acum, sunt foarte recunoscătoare”, a spus ea.

Alții și-au cumpărat mașini sau au finanțat educația copiilor lor. Graham Walker se va retrage din companie pe 31 ianuarie.

Valoarea companiei crește vertiginos datorită inteligenței artificiale.

Aceasta a fost fondată în 1982 de Claud Walker și a depășit numeroase provocări de-a lungul anilor datorită angajaților săi. Fibrebond a supraviețuit mai întâi distrugerii totale a fabricii prin incendiu în 1998. La începutul anilor 2000 a trecut printr-o criză, în timpul căreia forța sa de muncă a scăzut de la 900 la 320 de angajați.

Ulterior, compania nu numai că și-a revenit, dar a prosperat, profitând de ascensiunea inteligenței artificiale pentru a-și mări vânzările de echipamente electrice, esențiale pentru industrie.