Cum îi sărăcește Guvernul Ilie Bolojan pe români. Reacția seniorilor la majorarea taxelor pe pensiile private

Dublarea taxelor influențează deciziile beneficiarilor

Până în această vară, persoanele care retrăgeau suma totală din Pilonul 2 sau Pilonul 3 de pensii plăteau doar impozitul pe venit. Din august 2025, la această taxă s-a adăugat contribuția de sănătate de 10%.

Impactul noii reguli s-a reflectat ănsă în creșterea cererii pentru plăți lunare eșalonate, fiind cu 54% mai multe solicitări pe Pilonul 2 și de 65% peP pilonul 3 față de luna anteroară.

Ce spun specialiștii

George Moț, fondator al unei asociații de pensii private, este de părere că românii devin tot mai atenți la impactul taxelor asupra bugetelor lor iar opțiunea de a eșalona plățile reduce povara fiscală.

Totodată, economiștii estimează că în august 2025, Guvernul a colectat peste 1 milion de lei suplimentar prin noile taxe.

„În general, prin fiscalitate, guvernele induc un anumit comportament. Impozitarea creşte pe masură ce suma se aporpie de 100%. Ce a făcut Guvernul în România? A ales doar ce i-a convenit din experienţa altor ţări din UE”, a spus Adrian Codîrlașu, președintele CFA România, pentru observatornews.ro.

De exemplu, un român care a acumulat 48.000 lei în Pilonul 2 și retrage toată suma înr-l singură tranșă, plătește 4.500 lei contribuție de sănătate și 750 lei impozit. Dacă suma este retrasă în 16 tranșe lunare a câte 3.000 lei, beneficiarul nu mai plătește taxe și primește integral suma acumulată.

Cum îi defavorizează noua lege pe pensionari

Noua lege prevede că viitorii pensionari pot retrage doar 30% din bani, restul urmând să fie virat în tranșe egale pe 8 ani. Legea este contestată la Curtea Constituțională, iar asociațiile din domeniu au lansat o petiție pentru modificarea ei.

Performanțele sistemului de pensii private

Fondurile de pensii Pilon 2 și 3 au înregistrat creșteri importante, 2025 fiind un an record iar tendințele se mențin pozitive.

Președintele CFA România, Adrian Codîrlașu, spune că performanța bună a acțiunilor a compensat pierderile din titlurile de stat, iar activele fondurilor au atins 190 de miliarde lei.