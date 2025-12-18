Ministerul lui Pîslaru cumpără consultanță de la firma înființată de Pîslaru. „Nu mai am legătură”

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la conducerea căruia se află reprezentantul REPER, Dragoș Nicolae Pîslaru, a încheiat, la începutul acestei luni, un contract cu firma înființată și administrată ani de zile de Dragoș Pîslaru. Mai mult, ministrul Pîslaru are o directoare de Cabinet care, la rândul ei, a făcut parte din acționariatul firmei respective și care recunoaște chiar în CV-ul depus pe site-ul Guvernului României că a lucrat pentru această companie. Pîslaru se apără, pe Facebook, spunând că este vorba despre o companie cu care nu mai are niciun fel de legătură de mai bine de șase ani. Asta, chiar dacă, din 2006 și până în 2017, sediul firmei se afla chiar acasă la actualul ministru al Fondurilor Europene. Iar contractual de luna aceasta nu este singurul pe care aceeași companie l-a primit de la MIPE după preluarea portofoliului de către Dragoș Pîslaru. Mai mult, conform SEAP, aceeași firmă este implicată, începând cu anul 2019, în nu mai puțin de 67 de contracte cu statul român, a căror valoare se ridică la 86,6 milioane de lei.

Înainte ca Dragoș Nicolae Pîslaru să fie impus de Ilie Bolojan pe lista ministerială a Partidului Național Liberal, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) publica pe SEAP (Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice) un anunț de participare prin care făcea cunoscut faptul că dorea să contracteze servicii pentru implementarea Planului de Evaluare a Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021 - 2027.

Potrivit documentației de atribuire, este vorba despre cinci componente vizate. Prima se referă la evaluarea implementării măsurilor DLRC, a măsurilor de incluziune și de reducere a sărăciei din perspectiva relevanței, eficacității, corerenței, capabilității pentru implementare, precum și analiza evaluabilității impactului acelorași măsuri. De asemenea, mai este vorba despre evaluarea de impact a măsurilor DLRC, a măsurilor de incluziune și de reducere a sărăciei, precum și analiza eficienței în atingerea rezultatelor pentru aceleași măsuri.

În al treilea rând, se vizează evaluarea de impact a intervențiilor PoIS în domeniul asistenței tehnice, evaluări ad-hoc în funcție de nevoile identificate și derularea de activități de creștere a capacității de evaluare.

Acest contract are o durată de 51 de luni și este finanțat din fonduri europene, iar în vederea atribuirii contractului, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a pus la bătaie un buget estimat inițial la 8.403.361,34 de lei fără TVA.

Câștigător-surpriză

Afacerea s-a parafat, în schimb, după preluarea de către Dragoș Nicolae Pîslaru a funcției de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, iar de aici lucrurile devin spectaculoase.

Pentru atribuirea contractului, MIPE a organizat o licitație deschisă, primind patru oferte. O ofertă a fost descalificată ca neconformă, o a doua s-a retras, rămânând în competiție doi ofertanți.

La data de 2 decembrie 2025, MIPE a atribuit contractul g2025-142540/2025 asocierii compuse din companiile SC Civitta Strategy & Consulting SRL, SC Lideea Development Actions SRL și SC AB European Research Grup SRL, pentru un preț final negociat de 3.738.000 de lei fără TVA, respectiv de 4.552.980 de lei cu TVA inclusă (923.057,14 euro).

SC Civitta Strategy & Consulting SRL, care și-a adjudecat acest contract de la ministerul condus de Dragoș Pîslaru, este o firmă de consultanță înființată chiar de Dragoș Pîslaru.

„Jurnalul” a dezvăluit, încă din anul 2016, când Pîslaru a devenit pentru prima dată ministru, în Guvernul Cioloș, că această companie este abonată la contractele cu statul. Potrivit datelor furnizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), firma a fost înființată în anul 2006, sub denumirea de SC GEA Strategy & Consulting SRL, de către nume importante din politica și finanțele României. Este vorba despre Daniel Dăianu (20%), Florin Vasile Cîțu (10%), Laurian Lungu (5%), Bianca Adriana Păuna (20%), Dragoș Nicolae Pîslaru (20%), Liviu Voinea (20%) și Asociația Grupul de Economie Aplicată (5%). Atât firma, cât și acționarul ONG, dar și asociatul Dragoș Pîslaru își aveau sediul/domiciliul la aceeași adresă din Sectorul 1 al Capitalei.

Nu doar demnitarul are un trecut cu firma, ci și consiliera sa

Dragoș Pîslaru se apără de acuzația că firma pe care a fondat-o încheie contracte cu ministerul pe care îl conduce. Într-o postare pe contul său de Facebook, membrul guvernului Bolojan susține că „în 2006 am înființat în România o firmă. Nu de unul singur, ci alături de un grup de alți oameni. (…) De bună ce era, în 2017, firma a fost cumpărată de o multinațională cu operațiuni în 28 țări. În 2019, odată ce am fost ales europarlamentar, am părăsit complet compania și nu am mai avut nicio legătură cu ea de atunci. Compania a continuat, în mod evident, să opereze și în România. În timpul mandatului meu de ministru, compania cu care eu nu mai am absolut nicio legătură de 6 ani, a încheiat două licitații deschise, respectând normele în vigoare”.

Ce înțelege ministrul Pîslaru prin avea legătură sau nu cu o firmă nu este relevant. Însă relevante sunt informațiile cât se poate de oficiale. Potrivit unei încheieri de la Registrul Comerțului din data de 7 martie 2012, acționariatul acestei firme era, la acel moment, format din Daniel Dăianu (25,79%), Laura Darie (10%), Valentin Cojanu (6,04%), Laurian Lungu (6,45%), Bianca Adriana Păuna (25,79%), Dragoș Nicolae Pîslaru (25,79%) și o anume Elena Botezatu (0,4%).

În 27 noiembrie 2015, când Dragoș Pîslaru a părăsit administrația acestei firme, deoarece fusese numit ministru al Muncii în Guvernul condus de Dacian Cioloș, Elena Botezatu deținea un pachet de 1,4% din acțiuni.

Ei, bine, pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, la rubrica „Conducere” (VEZI FACSIMIL 1), regăsim CV-ul și declarația de avere a ministrului Dragoș Nicolae Pîslaru, iar puțin mai jos, componența Cabinetului său. Cu acest prilej, aflăm că director de cabinet este nimeni alta decât Elena Botezatu, fosta sa asociată din compania cu care Dragoș Pîslaru susține că nu mai are nicio legătură de 6 ani. Iar în CV-ul atașat, aceasta menționează că, în perioada 2018 - 2021 a lucrat ca expert evaluare la… SC Civitta Strategy & Consulting SA (FACSIMIL 2), unde s-a ocupat de „coordonarea sau participarea, în calitate de expert-cheie, la evaluarea programelor și politicilor publice la nivel național și european”, de „designul și aplicarea exercițiului de evaluare, inclusiv definirea întrebărilor de evaluare, selectarea metodologiei la construirea cadrului analitic, precum și de dezvoltarea și utilizarea de instrumente de colectare a datelor (sondaje, interviuri, focus-grupuri, studii de caz”, dar și de „analiza datelor și elaborarea rapoartelor de evaluare, cu formarea concluziilor și recomandărilor pe bază de dovezi”.

Preluată de estonieni, societatea a rămas la fel de abonată la contractele cu statul

Așa cum a precizat Pîslaru în „apărarea” formulată pe Facebook, la data de 28 martie 2017, SC GEA Strategy & Consulting SA a fost preluată, în proporție de 98%, de compania Civitta International OU din Estonia, reprezentată de Adam Saulius Vaina. Restul acțiunilor, deținute în proporție egală de câte 0,5%, au rămas la Carmen Veronica Matis, Dragoș Nicolae Pîslaru, Ioana Ivanov și Denisa Scutariu. Aceasta din urmă este o apropiată a lui Dragoș Pîslaru și o colaboratoare politică. Scutariu a fost numită chiar administrator al firmei.

La data de 26 iulie 2018, compania și-a schimbat denumirea în SC Civitta Strategy & Consulting SA și și-a mutat sediul social de acasă de la Dragoș Pîslaru. Abia într-o încheiere de la RECOM din 9 iulie 2020 se precizează că Dragoș Pîslaru a părăsit structura acționariatului. Nu însă și co-asociații săi, deoarece Carmen Veronica Maris, Ioana Ivanov și Denisa Scutariu au rămas în continuare ca acționari, până în data de 7 iulie 2023, când acțiunile partenerilor lui Pîslaru au fost preluate de compania UAB Entra Holdings din Estonia.

Un detaliu interesant se petrece la 15 iulie 2023, când noii patroni au decis să înlocuiască și vechii administratori. Au fost numiți trei administratori, dintre care primul, Mikalai Koniukh, este cetățean al Belarusului.

Afaceri de 86,6 milioane, de la instituții publice

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (fostul Minister al Fondurilor Europene) a derulat mai multe contracte cu firma înființată și administrată ani de zile de către Dragoș Pîslaru. Conform SEAP, un astfel de contract, în valoare de 4.104.000 de lei fără TVA, a fost atribuit în data de 5 mai 2020. Apoi, la 29 august 2023, compania mai apare într-un contract al MIPE, în valoare de 612.500 de lei fără TVA.

Civitta Strategy & Consulting SA a mai primit de la același minister, în 4 aprilie 2024, un alt contract de 442.000 de lei fără TVA. De asemenea, un alt contract a fost parafat cu MIPE la 24 iulie 2025, în valoare de 920.341,06 lei fără TVA.

Firma lui Dragoș Pîslaru a derulat contracte cu statul și înainte ca Pîslaru să intre în politică. Însă din 21 decembrie 2017 și până în 9 decembrie 2025, compania apare în nu mai puțin de 68 de contracte cu statul român, în valoare totală de 86.590.924,62 de lei cu tot cu TVA (17.671.617,3 euro). Autoritățile contractante sunt Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiației, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, Primăria Municipiului Constanța, Primăria Municipiului Arad, Consiliul Județean Buzău, Ministerul Dezvoltării, Primăria Municipiului Roșiori de Vede, Consiliul Județean Timiș, Consiliul Județean Arad, Primăria Municipiului București, Penitenciarul Mărgineni, Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, Primăria Orașului Mizil, Ministerul Energiei, Aeroportul Internațional Timișoara, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, Biroul Național pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România - Bulgaria, Consiliul Județean Botoșani, Primăria Municipiului Bacău, Primăria Municipiului Alexandria, Primăria Municipiului Sighișoara, Consiliul Județean Brăila, Primăria Municipiului Roman, Primăria Municipiului Codlea, Primăria Municipiului Galați, Primăria Municipiului Bistrița, Curtea de Conturi a României, Consiliul Județean Maramureș, Ministerul Justiției, Primăria Municipiului Zalău, Consiliul Județean Dolj, Primăria Orașului Mehedinți, Primăria Sectorului 2, Consiliul Județean Ialomița, Secretariatul General al Guvernului, Primăria Municipiului Baia Mare, Ministerul Mediului, Administrația Națională a Penitenciarelor și Primăria Orașului Zimnicea.

