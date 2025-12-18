Cât de ieftini sunt carburanții în România față de UE? Diferențe surprinzătoare la pompă

În cazul motorinei, țară noastră este situată pe locul 16 între statele Uniunii Europene în ceea ce privește cel mai mic preț la acest tip de combustibil, după Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia.

Comparativ cu celelalte țări UE, România se clasează pe locul 13 la benzină fără taxe. Benzina fără taxe este mai ieftină în țări precum Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Finlanda, Germania, Letonia, Lituania, Malta, Slovacia, Slovenia, Suedia.

Și la motorina fără taxe comercializată la noi România este pe locul al 13-lea în topul celor mai mici prețuri, după Austria, Bulgaria, Croația, Cehia, Franța, Germania, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Portugalia, Slovenia.