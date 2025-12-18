Cutremur politic la Constanța! Președintele CJ, Florin Mitroi, demisionează: „Eu nu pot să rămân indiferent”

Florin Mitroi demisionează de la conducerea Consiliului Județean Constanța

Florin Mitroi și-a anunțat oficial demisia din funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța, invocând o profundă dezamăgire față de blocajele politice și administrative care, în opinia sa, împiedică dezvoltarea județului. Decizia vine pe fondul unei serii de demisii la vârful politicii constănțene, după retragerile recente ale liderilor PSD și PNL Constanța. Anunțul a fost făcut public printr-un comunicat oficial al Consiliului Județean Constanța, potrivit Constanța100%.

Demisia sa vine la scurt timp după plecarea lui Felix Stroe de la conducerea PSD Constanța, pe 12 decembrie, la mai puțin de 24 de ore după ce și Bogdan Huțucă a renunțat la șefia PNL Constanța. Felix Stroe conducea organizația PSD Constanța din anul 2015.

Florin Mitroi: decizie „din respect pentru cetățeni”

În mesajul transmis public, Florin Mitroi explică motivele care au stat la baza retragerii sale, invocând lipsa de susținere reală pentru proiectele de dezvoltare ale județului și presiunile constante din interiorul sistemului politic și administrativ.

„Astăzi, mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung.”

Mitroi vorbește despre o dezamăgire profundă față de modul în care sunt blocate inițiativele de dezvoltare și față de pasivitatea unor decidenți politici:

„Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte.”

„Eu nu pot” – motivul retragerii

Fostul președinte al CJ Constanța afirmă că nu a putut accepta compromisul rămânerii în funcție cu prețul ignorării interesului public:

„Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetățeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui.”

Acesta susține că, din poziția de președinte al Consiliului Județean, nu mai putea produce schimbările necesare pentru județ:

„Din această poziție nu pot să fac mai multe pentru cetățeni, nici să schimb modul în care este văzută administrația.”

Două opțiuni, o singură alegere

Florin Mitroi spune că a avut de ales între continuarea mandatului fără rezultate reale sau retragerea din funcție, pentru a-și păstra demnitatea și a-și urma obiectivele pe „o altă cale”:

„Mi-am dat seama că am două opțiuni: să continui să ocup această funcție până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetățenii (…)

sau

să renunț la această funcție, din respect pentru voi și pentru mine (…)”

El subliniază că demisia este o retragere voluntară și onorabilă, nu un semn de slăbiciune.

Mesaj pentru viitorul Consiliu Județean

În finalul mesajului său, Florin Mitroi afirmă că a luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat, și își exprimă speranța într-o administrație stabilă și eficientă:

„Am anulat contracte nedrepte, am deschis uși spre transparență. Puneți faptele înaintea vorbelor.”

„Sper la un Consiliu Județean stabil, o echipă pregătită și proiecte care vor continua, indiferent de nume.”

Mesajul se încheie cu un apel emoționant către constănțeni:

„Mă plec în fața cetățenilor acestui județ și sper ca următorul președinte să îi iubească la fel de mult ca mine.”

Mesajul integral

„Astăzi, mandatul meu de președinte al Consiliului Județean Constanța încetează prin renunțare la funcție. A fost o decizie foarte grea, asupra căreia am stăruit îndelung.

Din respect pentru toți cetățenii județului, indiferent că m-au susținut sau nu, fac public faptul că la baza deciziei mele stă o dezamăgire profundă. Sunt siderat de dorința acerbă a unora de a ține județul cât mai scufundat, cât mai lipsit de investiții, cât mai invizibil, servind doar interese mărunte. Și la fel de siderat sunt și de marea masă a oamenilor politici și a factorilor de decizie în administrație, care aleg să rămână indiferenți, doar ca să își păstreze funcția. Eu nu pot. Am depus un jurământ, că voi servi interesul cetățeanului. Nu pot să asist nepăsător la ignorarea lui.

Am candidat pentru această funcție, având convingerea că este cea mai bună direcție pentru a putea dezvolta județul, dar, din păcate, din această poziție nu pot să fac mai multe pentru cetățeni, nici să schimb modul în care este văzută administrația.

Mi-am dat seama că am două opțiuni:

să continui să ocup această funcție până la finalul mandatului, însă să dezamăgesc cetățenii, pentru că nu pot realiza în aceste condiții ce mi-am propus și ce este necesar, fiind limitat, îngrădit, presat în mod constant;

sau

să renunț la această funcție, din respect pentru voi și pentru mine, pentru a putea realiza ce mi-am propus, însă pe altă cale, pentru că demnitatea personală și dezvoltarea județului sunt mai importante decât ocuparea unei funcții.

Este o retragere voluntară, asumată. Sper să o vedeți ca pe o decizie onorabilă, și nu o slăbiciune.

Consider că am luat decizii corecte, chiar dacă unele au deranjat. Am anulat contracte nedrepte, am deschis uși spre transparență. Puneți faptele înaintea vorbelor.

Constanța are nevoie de susținere, de implicare, de acțiune, de-adevărat. Dar nu de la un singur om, ci de la toți.

Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit, cetățenilor care au crezut în mine, colegilor onești, echipei care mi-a susținut activitatea și presei.

Sper la un Consiliu Județean stabil, o echipă pregătită și proiecte care vor continua, indiferent de nume.

Mă plec în fața cetățenilor acestui județ și sper ca următorul președinte să îi iubească la fel de mult ca mine.

Vă mulțumesc din suflet pentru tot ce am construit împreună până acum!

Cu respect și recunoștință,

Florin Mitroi”