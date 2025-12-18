Cutremur în sportul românesc! Șeful ANS a demisionat la miezul nopții: „Aleg familia!”

Demisie neașteptată la vârful sportului românesc: Bogdan Constantin Matei pleacă de la conducerea Agenției Naționale pentru Sport

Președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Constantin Matei, și-a anunțat demisia într-un mod neașteptat, chiar la miezul nopții, printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare. Decizia vine într-un context extrem de delicat pentru sportul românesc, marcat de controverse legislative și conflicte deschise la nivel înalt.

Bogdan Constantin Matei a precizat că a ales să facă un pas în spate din viața profesională pentru a se dedica în totalitate familiei, punând cariera pe plan secundar.

Mesajul demisiei, publicat pe Facebook

În postarea sa, fostul președinte al ANS a vorbit despre o alegere personală dificilă și a transmis mulțumiri celor care l-au susținut pe parcursul mandatului său:

„Mă opresc o clipă din drumul profesional! Nu pentru a mă odihni, ci pentru a mă dedica în totalitate familiei. O întrebare ce-mi apărea mult prea des în minte: ce ai alege în drumul vieții la un moment dat, munca sau familia? Aleg FAMILIA!

Vă mulțumesc tuturor celor ce ați fost alături de mine în cea mai onorantă funcție de Președinte al Agenției Naționale pentru Sport. Vă mulțumesc tuturor celor care Serviți Patria în fiecare zi în numele sportului românesc. Sunt oameni politici ce au crezut în mine si le mulțumesc: Constantin Rădulescu, Marcel Ciolacu, Sorin Grindeanu! Sărbători binecuvântate tuturor!”

Sportul românesc, într-un moment critic

Demisia lui Bogdan Matei are loc într-o perioadă extrem de tensionată pentru sportul din România. Legea Novak, care obligă cluburile sportive să includă minimum 40% sportivi români în echipe, a generat reacții dure și nemulțumiri din partea mediului sportiv, potrivit Prosport.

În paralel, scandalul premierilor acordate în perioada în care Elisabeta Lipă a avut un rol-cheie în conducerea sportului românesc continuă să ia amploare.

Conflict deschis cu Elisabeta Lipă

Elisabeta Lipă a lansat recent un atac public la adresa lui Bogdan Matei, după ce acesta a declarat că în canotaj se încasează salarii prea mari la nivel de conducere. Fosta mare campioană a României a susținut că performanțele obținute justifică pe deplin investițiile făcute.

„Dacă nu mai vreți performanță, scoateți canotajul și să vedem ce facem la Olimpiada din 2028. Domnul Constantin Bogdan Matei spune că ANS nu va oferi asemenea premieri în mandatul lui. Probabil și-a propus să rămână acolo până în 2028.

Îl invit o zi în cantonamentul nostru pentru a vedea ce rol au cei bagatelizați, care uneori vin noaptea pentru că s-a spart o țeavă, care sacrifică și familiile pentru a sta alături de sportivi. Plâng când văd oameni de sport care vorbesc așa despre ei”, a declarat Elisabeta Lipă, potrivit Fanatik.

Un gest personal cu impact major

Demisia lui Bogdan Constantin Matei deschide un nou capitol de incertitudine la vârful sportului românesc, într-un moment în care sistemul are nevoie de stabilitate și decizii clare. Rămâne de văzut cine va prelua conducerea Agenției Naționale pentru Sport și ce direcție va urma sportul românesc în perioada următoare.