Salariile de 12.000 de lei nu-i mai conving pe români. Angajatorii sunt în impas

Printre posturile de care fug românii se află cel de bucătar, pentru care venitul poate ajunge la 12.000 de lei pe lună, iar în cazul profesioniștilor cu experiență chiar la 15.000 de lei.

De ce este criză de forță de muncă pe litoral?

Reprezentanții din industria ospitalității spun că unul dintre principalele motive ale lipsei de personal este caracterul sezonier al locurilor de muncă, care presupun angajări pe o perioadă scurtă, de două-trei luni.

În plus, numărul bucătarilor calificați este tot mai redus, astfel că cererea rămâne ridicată.

Ritmul intens de lucru și nivelul ridicat de responsabilitate contribuie, de asemenea, la dificultățile de recrutare.

Salarii mari pentru bucătari

Potrivit angajatorilor, salariile pentru bucătari pornesc de la 7.000 de lei pe lună și pot ajunge la 12.000 de lei, respectiv 15.000 de lei pentru cei cu experiență. Chiar și în aceste condiții, hotelurile și restaurantele întâmpină dificultăți în ocuparea posturilor vacante.

Operatorii din turism susțin că se confruntă frecvent cu demisii neașteptate și sunt nevoiți să redistribuie personalul existent sau să cheme angajați din alte ture pentru a acoperi lipsa de personal.

Cât câștigă o cameristă?

Nici posturile de cameristă nu sunt ocupate cu ușurință. Salariile sunt cuprinse între 4.500 și 5.000 de lei pe lună, iar în multe cazuri angajatorii asigură cazare și masă pentru persoanele venite din alte zone ale țării.

În lipsa unui număr suficient de angajați români, mulți hotelieri continuă să apeleze la muncitori străini pentru a face față cererii din sezonul estival, potrivit observatornews.ro.