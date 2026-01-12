Schimbări majore privind concediile medicale: Când intră în vigoare noile reguli?

O ordonanță de urgență aduce modificări semnificative în structura medicalor medicale. Acestea vor fi valabile, deocamdată, în perioada 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027.

Noi reguli pentru concediile medcale

Astfel că prima zi de concediu nu va f plătită iar zilele 2-6 vor fi suportate de angajator. Din ziua a 7-a, bani provin din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura vizează reducerea abuzurilor și echilibrarea bugetului.

Controale privind certificatele medicale

Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Maramureș pa anunțat deja verificări stricte privind certificatele medicale, analizând documentele, durata concediului și concordanța între diagnostic și recomandări.

„Dacă în urma controlului se constată că certificatul a fost eliberat fără respectarea legii, asiguratul nu va beneficia de indemnizație. De asemenea, cazurile vor fi sesizate Colegiului Medicilor pentru aplicarea sancțiunilor disciplinare”, avertizează CAS Maramureș, potrivit stiripesurse.ro.