Surpriză în topul salariilor din România: Transporturile aeriene detronează IT-ul. Cât câștigă piloții și echipajele de zbor

Pentru prima dată în istoria recentă, transporturile aeriene ocupă primul loc în clasamentul salariilor din România. Piloții și echipajele de zbor au depășit IT-iștii și angajații din industria petrolieră, cu venituri care au „decolat” spectaculos în ultimul an. În timp ce elitele din aviație se bucură de lefuri de peste 12.000 de lei net, restul românilor se luptă cu salarii care abia țin pasul cu inflația.

Salariile din transporturile aeriene au ajuns, în premieră, pe primul loc în topul veniturilor din România. Cu doar câteva mii de angajați la nivel național, piloții și echipajele de zbor câștigă, în medie, aproape 12.500 de lei net pe lună, potrivit celor mai recente date oficiale. Câștigul lor a crescut cu peste 27% față de anul trecut, semn că cererea pentru personal calificat în aviație este în plină ascensiune, potrivit Observator news.

Pe locul al doilea se află industria de fabricare a produselor din țiței, unde salariul mediu net ajunge la 11.600 de lei, iar sectorul IT ocupă poziția a treia, cu venituri similare. Extracția petrolului și gazelor naturale se clasează pe locul patru, cu un salariu mediu de aproape 11.000 de lei, urmată de activitățile de editare, unde angajații câștigă puțin peste 10.000 de lei net, în creștere cu circa 10% față de 2024.

În restul economiei, însă, evoluțiile sunt mult mai temperate. Salariul mediu pe economie a crescut cu doar 4%, ajungând la 5.500 de lei net, în timp ce inflația a urcat la aproape 10%, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a românilor a scăzut în termeni reali.