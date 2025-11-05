Val de disponibilizări la Oracle România: sute de angajați sunt dați afară

Compania a notificat toți cei afectați de disponibilizare, iar pachetele compensatorii prevăzute diferă în funcție de vechimea fiecăruia în organizație.

Compensații între 3 și 12 salarii

Angajații concediați vor primi un pachet financiar în funcție de vechime:

3 salarii pentru cei cu o vechime de până la 3 ani;

12 salarii pentru angajații cu cel puțin 11,5 ani în companie.

În plus, Oracle a decis să extindă perioada de preaviz la 2 luni, în locul celor 20 de zile lucrătoare prevăzute de lege și de contractele de muncă. Mai mult, pe toată această perioadă, cei disponibilizați nu vor fi obligați să muncească, fiind considerați în concediu plătit.

„Pe întreaga perioadă de preaviz, salariații concediați nu vor trebui să lucreze, fiind considerați în concediu plătit. O astfel de măsură le va permite acestora să folosească acest timp suplimentar pentru a identifica alte oportunități de angajare”, se arată în documentele obținute de observatornews.ro.

Până acum, Oracle nu a emis un comunicat oficial cu privire la aceste restructurări.

Contextul global al concedierilor Oracle

Decizia face parte dintr-un amplu val de restructurări la nivel global, pe măsură ce Oracle își accelerează tranziția către tehnologii bazate pe inteligență artificială. Presa americană relata încă din septembrie că gigantul tehnologic ar urma să renunțe la mii de angajați în diverse filiale.

Performanțele Oracle în România

În ciuda concedierilor masive, Oracle România rămâne o subsidiară profitabilă. Cele trei companii controlate de Oracle în țara noastră au înregistrat în 2024 o cifră de afaceri cumulată de 1,66 miliarde de lei, în creștere cu 23,2% față de anul anterior.

Oracle România – principala entitate locală – a avut afaceri de peste 963 milioane lei, cu un avans de 35,5% față de 2023. Profitul net a crescut spectaculos, de aproape cinci ori, ajungând la 8,62 milioane lei.