Vești bune pentru angajați. Când va crește valoarea tichetelor de masă

Această majorare a fost agreată în urma unui consens între sindicate și patronate, fiind menită să susțină puterea de cumpărare a angajaților.

Stagnarea salariului minim pe economie

Florin Jianu, președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii (IMM) din România, a explicat că poziția IMM-urilor este de menținere a salariului minim la nivelul actual.

"În momentul în care 8 din 10 IMM-uri sunt afectate de ceea ce înseamnă pachetele de măsuri, pentru că vorbim de acciza la combustibil, vorbim de un TVA mărit, de liberalizarea pieţei de energie, trebuie să ţinem seama de contextul economic şi s-ar putea ca în anumite momente să facem mai mult rău economiei, decât să ajutăm printr-o artificială creştere a încasărilor la bugetul de stat, de fapt, creând mai mult şomaj, scăzând competitivitatea firmelor, dând afară oameni (...) În acest moment, efectiv nu este posibil, economia nu o permite", a explicat Florin Jianu.

Discuțiile privind o eventuală mărire a salariului minim vor fi reluate în 2026, cu efecte din 2027, având în vedere impactul măsurilor fiscale recente asupra mediului de afaceri.

Tichetele de masă, un sprijin pentru angajați

Acesta a subliniat importanța tichetelor de masă, care sunt benefice atât pentru angajați, cât și pentru economie și bugetul statului.

Potrivit acestuia, tichetele de masă majorează veniturile angajaților, fiind supuse unei taxe reduse, de 20%. Mii de angajați beneficiază de aceste tichete, care reprezintă o formă importantă de sprijin în această perioadă de austeritate economică, potrivit observatornews.ro.