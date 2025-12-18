Conferința Income Magazine Corporate. Sorin Grindeanu: Prin modernizarea Aeroportului din Craiova, Doljul va deveni un important pol de creştere

Conferința Income Magazine Corporate: „România – Decolare rapidă: investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene ”

Conferința națională Income Magazine Corporate „România – Decolare rapidă. Investiții spectaculoase și expansiune accelerată în transporturile aeriene” are loc joi, 18 decembrie 2025, începând cu ora 12:00, la Aeroportul Internațional „George Constantinescu” din Craiova, județul Dolj.

Evenimentul este moderat de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN, și reunește lideri politici, reprezentanți ai administrației publice, experți din aviație și mediul de afaceri, într-un dialog despre viitorul conectivității aeriene din România.

Un terminal ultramodern, simbol al noii etape de dezvoltare

Cel mai recent exemplu al expansiunii accelerate din aviația românească este inaugurarea noului terminal de pasageri al Aeroportului Internațional Craiova, un proiect de referință la nivel regional și național.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, prezent la eveniment, a subliniat impactul strategic al investiției asupra județului Dolj:

„Mai e de lucru la drumul expres de la Craiova la Târgu Jiu, mai este de lucru la drumul expres care ne duce de la Craiova spre Mehedinţi, spre Caraş Severin şi care leagă Craiova de Lugoj şi nu în ultimul rând, dacă tot avem invitaţi din Bulgaria, cred că e absolut necesar să începem să discutăm foarte serios de drumul de la Craiova la Calafat astfel încât legătura spre Bulgaria să se poată face la standard cât se poate de înalte. Cu toate aceste investiţii şi cu cele care vor să vină, sunt convins că municipiu Craiova şi judeţul Dolj vor deveni un şi mai important pol de creştere pentru ţara noastră şi asta este o treabă extrem de importantă.”

Cea mai mare investiție aeroportuară începută ca ministru al Transporturilor

Sorin Grindeanu a amintit că proiectul de la Craiova a fost demarat în perioada în care ocupa funcția de ministru al Transporturilor:

„Sunt foarte bucuros că mă aflu azi la deschiderea acestui terminal cu care am început o serie de contracte semnate ca ministru al Transporturilor. Dar niciunul de anvergura terminalului de la Craiova. Este cea mai mare investiţie. Felicit echipa, felicit constructorii, a fost o muncă importantă. Dar să ştiţi că lucrurile nu erau posibile dacă nu exista administraţie locală, atât Consiliul Judeţean cât şi Primăria Municipiului Craiova, prin Costin Vasile şi Olguţa Vasilescu care au ştiut să facă lucrurile aşa cum trebuie şi să se termine astăzi această investiţie.”

Consiliul Județean Dolj: „Cel mai important proiect de investiții din Oltenia”

Noul terminal a fost realizat de Consiliul Județean Dolj, printr-o investiție de 100 de milioane de euro, finanțată în mare parte din fonduri europene.

Președintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, a declarat:

„Extinderea şi modernizarea Aeroportului Internaţional Craiova este cel mai important proiect de investiţii din întreaga Oltenia. Nu o să fiu deloc modest, dar noi am făcut ce unii nici nu gândeau. (...) Acum noi, olteni, de data asta ne-am pus nu cu apa, ci cu aerul. Şi făcurăm din el poartă către lumea întreagă.”

Acesta a subliniat că aeroportul are un rol regional, deservind nu doar Oltenia, ci și comunități din Bulgaria și Serbia.

Infrastructură de ultimă generație și investiții verzi

Noul terminal se întinde pe aproximativ 32.000 de metri pătrați, pe mai multe niveluri, și include:

zone de check-in și self check-in,

fluxuri separate Schengen și non-Schengen,

sisteme moderne de securitate,

spații comerciale și food-court,

platforme și căi de rulare noi pentru operarea simultană a mai multor aeronave,

parcări și drumuri de acces extinse.

În plus, investiția include un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri, fiecare cu o putere instalată de circa 585 Wp, conectate la 22 de invertoare, consolidând componenta de sustenabilitate a proiectului.

Aeroportul Craiova, hub aerian strategic pentru sud-vestul României

Directorul Aeroportului Internațional Craiova, Sorin Manda, a declarat că noul terminal reprezintă un punct de plecare pentru dezvoltări viitoare:

„Privim această investiţie ca pe un punct de plecare pentru viitoarele etape de dezvoltare ale aeroportului, care includ extinderea reţelei de destinaţii, creşterea frecvenţelor de zbor, modernizarea continuă a infrastructurii şi consolidarea rolului Aeroportului Internaţional Craiova ca principal hub aerian al sud-vestului României.”

Eveniment de anvergură, cu peste 500 de invitați

Evenimentul de inaugurare a reunit aproximativ 500 de invitați, printre care oficialități centrale și locale, personalități publice, specialiști din aviație și parteneri instituționali.

Conferința este organizată de Antena 3 SA, în cadrul platformei de comunicare Conferințele Income Magazine Corporate, și marchează un moment-cheie în evoluția transporturilor aeriene din România.