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Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Veste proastă pentru românii cu rate în euro! Cursul BNR de marți aduce o nouă creștere

Veste proastă pentru românii cu rate în euro! Cursul BNR de marți aduce o nouă creștere

de Redacția Jurnalul    |    07 Iul 2026   •   15:45
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Veste proastă pentru românii cu rate în euro! Cursul BNR de marți aduce o nouă creștere
Moneda națională scade în raport cu euro, dar recuperează în fața dolarului

Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2346 lei, în urcare cu 0,29 bani (0,06%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,2317 lei.

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5815 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,06%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5842 lei.

Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6771 lei, în scădere cu 1,08 bani (-0,19%), faţă de 5,6879 lei, cotaţia anterioară.

Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 608,4601 lei, de la 610,5409 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES

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Subiecte în articol: romani rate euro curs BNR crestere
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