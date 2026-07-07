Veste proastă pentru românii cu rate în euro! Cursul BNR de marți aduce o nouă creștere

În schimb, leul a câştigat teren în faţa dolarului american, care a fost cotat la 4,5815 lei, în scădere cu 0,27 bani (-0,06%), comparativ cu luni, când s-a situat la 4,5842 lei.



Moneda naţională s-a apreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6771 lei, în scădere cu 1,08 bani (-0,19%), faţă de 5,6879 lei, cotaţia anterioară.



Gramul de aur s-a ieftinit, marţi, până la valoarea de 608,4601 lei, de la 610,5409 lei, în şedinţa precedentă.

AGERPRES