Start-up-ul Munch din Ungaria se extinde în Iaşi cu aplicaţia sa de combatere a risipei de mâncare

Start-up-ul Munch din Ungaria, care oferă o aplicaţie pentru reducerea risipei alimentare, prezent şi pe piaţa locală din primăvara acestui an, îşi extinde operaţiunile din România odată cu intrarea pe piaţa din Iaşi, unde are deja 12 parteneri cu 46 de locaţii înscrie în platformă. Iaşi devine astfel al doilea oraş din România în care este disponibilă aplicaţia Munch, start-up-ul ungar intrând pe plan local în urmâ cu şase luni pe piaţa din Bucureşti.

"Intrarea pe piaţa din Iaşi este un pas înainte pentru Munch, care a început cu o discuţie alături de partenerii noştri de la PETRU şi s-a implementat în timp record. Ne uităm la o nouă piaţă, cu peste 271.000 de locuitori care se pot alătura misiunii noastre de a reduce risipa alimentară, beneficiind în acelaşi timp de preţuri reduse considerabil", a declarat Alexandru Ţurcanu, Country Manager Munch România.

Simigeria PETRU este un partener cheie pentru expansiunea Munch în Iaşi, acesta având înscrise 30 de locaţii în platformă, dintre care 27 sunt în Iaşi. Printre ceilalţi parteneri ai Munch din Iaşi se numără şi Friscot, Auguri, Local şi Local by Krud, Bistro la Noi, Acaju, Pasta House, Kung Food, Harmony Cafe, Blue Acqua, La Papa's Casa Grătarului şi Fresh Apetit.

De la lansarea pe piaţa din România, Munch a înregistrat o creştere semnificativă. Aplicaţia a fost descărcată de peste 31.500 de ori, a ajuns la peste 140 de parteneri şi peste 200 locaţii, şi a salvat peste 3,6 tone de mâncare.

În lunile de vară, start-up-ul a observat o creştere substanţială a activităţii. Numărul clienţilor a crescut cu aproape 80% comparativ cu lunile anterioare, iar în această perioadă s-au salvat peste 2 tone de mâncare. Un aspect interesant este că 23% dintre clienţi au optat pentru restaurante cu specific etnic asiatic, arătând o diversificare a preferinţelor culinare ale utilizatorilor.

Profilul utilizatorului Munch în România arată că aproximativ 70% dintre clienţi sunt femei, iar 42% au vârste cuprinse între 24-35 de ani. Sectorul 1 din Bucureşti rămâne cel mai activ, atât din perspectiva numărului de clienţi, cât şi a partenerilor, indicând o concentrare a serviciului în zonele urbane cu densitate mare de restaurante şi magazine.

Munch oferă utilizatorilor posibilitatea de a achiziţiona produse alimentare la reduceri între 50-70% faţă de preţul iniţial. Mecanismul este simplu: clienţii rezervă produsele, le plătesc online şi le ridică personal de la locaţia aleasă în intervalul orar specificat.

Printre partenerii Munch se numără localuri cunoscute, precum Gloria Downtown, Ana Pan, Manay Chinese Food, Tort de bezea, OK Flora, Ibis, Cibo e Vino, Ciorbe şi Plăcinte, The Coffee Shop, Petit by Maison des Crepes, The Grill, Story Pizza, Italian Station şi Hello Donuts.

În România, conform statisticilor Uniunii Europene, aproximativ 2,55 milioane de tone de alimente sunt aruncate anual.

Fondat în 2020 în Ungaria, start-up-ul Munch s-a extins rapid, fuzionând în noiembrie 2022 cu aplicaţia cehă Nesnězeno. În prezent, compania operează în patru ţări, colaborează cu peste 4.000 de parteneri şi numără peste 2 milioane de descărcări ale aplicaţiei.

(sursa: Mediafax)