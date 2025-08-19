Tranzacție majoră pe piața de retail. Un lanț românesc preia magazine Mega Image din marile orașe

Decizia face parte din condițiile impuse de Consiliul Concurenței pentru a aproba achiziția rețelei Profi, extinzând astfel prezența Mega Image prin integrarea unei alte rețele cu peste 1.000 de magazine.

Dintre magazinele pe care Mega Image le cedează, 82 sunt deja operate de Profi, iar 5 aparțin Mega Image.

Retailerul Annabella își face loc printre jucătorii internaționali

Tranzacția îi permite retailerului Annabella să își extindă rețeaua, depășind 200 de unități în orașele mari, precum București, Cluj-Napoca, Timișoara, Oradea, Constanța, Ploiești și Adjud.

Fondată în 1994 de soții Dorina și Dan Mutu, în județul Vâlcea, Annabella este activă cu peste 118 magazine în 4 județe și operează sub trei concepte diferite. În 2024, compania a raportat o cifră de afaceri în creștere cu 13%, atingând 683,1 milioane de lei (137 milioane euro).

Tranzacția consolidează poziția Annabella pe piața locală dominată de jucători internaționali, oferindu-i acces la piețe urbane.

Această mutare face parte din strategia grupului Ahold Delhaize, proprietarul Mega Image, de a-și întări poziția în România prin integrarea Profi, contractul de preluare ridicându-se la 1,272 miliarde de euro.

În paralel, Annabella și-a diversificat activitățile în domeniul imobiliar, achiziționând clădiri de birouri și dezvoltând parcuri de retail în Horezu și Râmnicu Vâlcea, cu investiții estimate la 5 milioane de euro. De asemenea, retailerul a preluat 11 magazine Best Market din județul Dâmbovița, extinzându-și astfel aria de acoperire.

Grupul cuprinde și Annabella Fabrica de Conserve Râureni, care în 2024 a raportat o cifră de afaceri de aproape 176 milioane lei și un profit net de 13,8 milioane lei, menținând un rol important în susținerea operațională a expansiunii rapide a rețelei, potrivit stiripesurse.ro.

Pentru piața românească, această tranzacție marchează o schimbare majoră în retailul urban, oferind consumatorilor mai multe opțiuni și diversitate în magazinele de proximitate, în timp ce permiterea preluării Profi de către Mega Image va fi condiționată de cesionarea magazinelor din orașele cu suprapuneri comerciale. Astfel, Annabella devine unul dintre principalii beneficiari ai acestei realocări strategice.