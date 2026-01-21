XTB lansează un instrument care convertește știrile online în semnale de investiții

Noul modul are la bază inteligența artificială și ajută investitorii români să navigheze mai ușor prin numărul mare de știri.

Funcția transformă știrile online în informații practice, ușor de înțeles, ajutând clienții să înțeleagă narațiunile pieței în legătură cu un instrument. Toate informațiile vor putea fi consultate direct de pe ecranul telefonului mobil.

„Pentru investitorii români, pentru care provocarea nu este lipsa informației, ci disciplina de a o filtra corect, un astfel de instrument poate «face lumină», mai ales în momentele de volatilitate. Când apar știri multe și contradictorii despre o companie, poți vedea imediat dacă tonul general este favorabil sau nefavorabil. Folosit împreună cu analiza financiară și cu disciplină, noul modul devine un partener care sprijină decizii mai bine cântărite, inclusiv în perioadele în care piața reacționează puternic la știri”, a explicat Irina Cristescu, General Manager XTB România citată de financialmarket.ro.

Informații concrete despre sute de companii, generate zilnic

Instrumentul utilizează procesarea avansată a limbajului natural pentru a analiza mii de articole online, traducându-le în indicatori clari și relevanți ai sentimentului mediatic – atât pozitivi, cât și negativi. Acesta ajută investitorii să țină pasul cu ritmul rapid al peisajului mediatic și să navigheze mai ușor prin cantitatea mare de știri disponibile în prezent.

Sentimentul mass-media este disponibil pentru instrumentele de capital, inclusiv acțiuni și ETF-uri. Acesta este generat zilnic pentru primele 300 de companii cotate la bursă și la fiecare trei zile pentru restul companiilor.

Modulul de sentiment media este afișat chiar din noul ecran de comenzi din aplicație. Rezumatul prezintă întotdeauna același număr (până la trei) de argumente bullish și bearish. Sursele utilizate pentru a genera argumentele care stau la baza sentimentului de piață sunt întotdeauna disponibile pentru revizuire suplimentară și analiză mai aprofundată.

„Investitorii sunt copleșiți de informații, dar au nevoie de claritate, deoarece nu pot procesa toate știrile primite. Noua noastră funcție bazată pe inteligență artificială elimină «zgomotul», arătând modul în care mass-media prezintă o companie la un moment dat. Drept urmare, clienții noștri pot obține o imagine mai rapidă și mai clară asupra stării pieței, ceea ce le poate îmbunătăți procesul de luare a deciziilor”, a declarat Omar Arnout, CEO al XTB.

În prezent, instrumentul de sentiment media este disponibil în aplicație în limbile native pentru investitorii XTB din România, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Franța, Germania, Spania, Italia și Chile. Treptat, modului va fi lansat și în celelalte țări din portofoliul XTB.