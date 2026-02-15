Când trecem la ora de vară 2026

În România, trecerea la ora de vară se va face în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, atunci când ceasurile vor fi date înainte cu o oră.

Concret, la ora 03:00, ceasurile vor fi reglate la 04:00. Asta înseamnă că vom dormi cu o oră mai puțin în acea noapte, dar ne vom bucura ulterior de mai multă lumină pe parcursul serii.

Ce înseamnă, de fapt, ora de vară

Trecerea la ora de vară presupune ajustarea timpului oficial pentru a valorifica mai eficient lumina naturală. Sistemul este aplicat primăvara, iar revenirea la ora standard (ora de iarnă) are loc toamna.

Scopul principal al acestei modificări este:

utilizarea mai eficientă a luminii naturale;

reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat;

adaptarea mai bună la programul de muncă și activitățile în aer liber.

După schimbare, vom observa că se întunecă mai târziu, iar zilele par mai lungi și mai dinamice.

Cum ne afectează trecerea la ora de vară 2026

Deși beneficiile sunt evidente în ceea ce privește lumina naturală, schimbarea orei poate avea un impact temporar asupra organismului.

În primele zile după ajustare, unele persoane pot resimți:

oboseală accentuată;

dificultăți de concentrare;

irascibilitate;

tulburări ușoare de somn.

Specialiștii atrag atenția că organismul are nevoie de câteva zile pentru a se adapta noului ritm. Există studii care indică o ușoară creștere a riscului de accidente rutiere sau probleme cardiovasculare în perioada imediat următoare schimbării orei, mai ales în rândul persoanelor vulnerabile.

Pentru a face tranziția mai ușoară, este recomandat:

să adormiți mai devreme cu câteva zile înainte de schimbare;

să evitați consumul excesiv de cafeină seara;

să petreceți timp în aer liber pentru reglarea ritmului biologic.

Când a apărut ideea orei de vară

Conceptul de „oră de vară” datează din secolul al XIX-lea, dar a fost aplicat pe scară largă în timpul Primului Război Mondial. Scopul era economisirea energiei electrice prin reducerea utilizării iluminatului artificial seara.

Ulterior, multe state au adoptat acest sistem, considerând că oferă beneficii economice și sociale.

Ce țări au renunțat la ora de vară

Nu toate statele mai aplică acest sistem. Țări precum Japonia, India sau Rusia au renunțat la schimbarea orei. La nivelul Uniunii Europene se discută de câțiva ani despre posibilitatea eliminării acestei practici și adoptarea permanentă fie a orei de vară, fie a orei standard, scrie catine.ro.

Până în prezent, însă, nu a fost luată o decizie unitară la nivel european.

România continuă să aplice sistemul schimbării orei de două ori pe an, iar pentru 2026 nu există modificări anunțate.