Ai cumpărat pâine Vel Pitar? Verifică urgent lotul — produsele cu plastic se returnează până pe 17 martie

Retragere Vel Pitar ANSVSA: Pâine Domnească Albă și Deplina Extra, loturi cu corp străin plastic. Ce faci dacă ai produsul

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat vineri seară că producătorul de panificație Vel Pitar România retrage de urgență de pe piață mai multe loturi de pâine, după ce a fost confirmat un caz izolat de contaminare cu un fragment de plastic alb.

Produsele vizate sunt Pâinea Domnească Albă de 1 kg și Deplina Extra Albă de 600 g, identificabile după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Retragerea este voluntară și acoperă o cantitate limitată, însă compania a decis să acționeze preventiv pentru a elimina orice risc potențial pentru consumatori.

Loturile retrase sunt următoarele:

Loturile retrase sunt următoarele:

— termene de expirare: 06.03.26C, 07.03.26C, 11.03.26C, 16.03.26C, 17.03.26C Deplina Extra Albă 600 g — termen de expirare: 05.03.26C

Consumatorii care au achiziționat produse din loturile menționate sunt sfătuiți să nu le consume. Pâinea poate fi returnată în magazinul de unde a fost cumpărată până cel târziu pe 17 martie 2026, iar contravaloarea va fi restituită integral, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. Alternativ, produsele pot fi distruse.

Vel Pitar România a subliniat că decizia de retragere a fost luată din precauție și responsabilitate față de clienți, chiar dacă este vorba despre un singur caz confirmat. ANSVSA monitorizează îndeaproape întregul proces și colaborează cu operatorul economic pentru asigurarea retragerii complete a produselor afectate de pe piață.

Mediafax