Expresia românească cu rădăcini arabe: Ce înseamnă „Câinii latră, ursul merge”?

În esență, mesajul este simplu: cei care acționează cu hotărâre nu pot fi opriți de opoziția celor din jur.

Originea expresiei

Expresia este veche, având origini arabe sau persane, unde forma originală era: „Al-kilabu tanbah wa al-qafila tasir”, care se traduce „Câinii latră, caravana trece”.

În trecut, caravanele de cămile erau vitale pentru comerț și traversau deșerturile fără să se oprească, chiar dacă uneori câinii de pe marginea drumurilor din așezări ori tabere de nomazi lătrau furios la trecerea lor.

Esența proverbului este că un obiectiv important nu poate fi împiedicat de opoziție sau amenințări.

De ce apare „ursul” în varianta românească?

Adaptarea românească introduce ursul în locul caravanei. Motivele sunt culturale și simbolice: ursul, prezent în pădurile României, este un animal puternic, impunător și greu de oprit. Imaginea transmite aceeași idee ca proverbului original: persoana hotărâtă își urmează drumul, indiferent de criticile celor din jur.

Când și cum folosim expresia

Proverbul este utilizat pentru a sublinia trei idei principale:

Indiferența față de critici – energia nu trebuie irosită răspunzând invidiei sau comentariilor nefondate. Continuitatea progresului – deciziile ferme sau procesele inevitabile își urmează cursul indiferent de zgomotul din jur. Superioritatea morală sau intelectuală – acela care „merge” se află deasupra celor care doar „latră”.

Expresia românească are și o corespondență în dictonul latin „Canis sine dentibus latrat” („Câinele fără dinți latră”), unde accentul se pune pe neputința celui care amenință fără a avea forță reală, potrivit stiripesurse.ro.