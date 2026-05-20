Înălțarea Domnului 2026: Cine a fost Ispas și ce tradiții se respectă pe 21 mai

Prăznuită la 40 de zile după Paște, sărbătoarea amintește de ridicarea la cer a lui Iisus Hristos și este cunoscută în tradiția populară românească sub numele de Ispas.

Această zi are o puternică încărcătură spirituală și este legată atât de credința creștină, cât și de numeroase tradiții și obiceiuri populare care se păstrează și astăzi în multe zone ale țării.

Ce semnifică Înălțarea Domnului

Potrivit Noului Testament, după Înviere, Iisus Hristos a rămas timp de 40 de zile alături de apostoli, vorbindu-le despre Împărăția lui Dumnezeu. În ziua Înălțării, pe Muntele Măslinilor, Hristos S-a ridicat la cer în fața ucenicilor, binecuvântându-i înainte de a dispărea într-un nor, simbol al prezenței divine.

În tradiția creștină, acest moment nu reprezintă o despărțire definitivă, ci începutul unei noi forme de prezență spirituală. Credincioșii consideră că Hristos rămâne aproape de oameni prin Duhul Sfânt și prin Biserică.

Sărbătoarea transmite și un mesaj de speranță și transformare spirituală, fiind văzută ca o promisiune a vieții veșnice.

Cum a apărut sărbătoarea Înălțării

Primele mențiuni despre această sărbătoare apar încă din secolul al IV-lea. Inițial, Înălțarea și Rusaliile erau celebrate împreună, la 50 de zile după Paște.

Ulterior, Biserica a stabilit sărbătoarea Înălțării la 40 de zile după Paște, așa cum este celebrată și în prezent.

Salutul tradițional rostit de credincioși

În ziua de Ispas, românii se salută cu:

„Hristos S-a Înălțat!”

„Adevărat S-a Înălțat!”

Acest salut este păstrat în multe comunități și simbolizează bucuria și credința în evenimentul Înălțării.

Cine este Ispasul în tradiția populară

În credințele populare românești, Ispas este personajul mitic despre care se spune că ar fi asistat la Înălțarea lui Hristos. Din acest motiv, ziua poartă și numele său.

Legenda spune că Ispas a fost un martor ocular la Înălţarea Domnului, alături de Apostoli. El era un om bun şi vesel şi, de aceea, la praznicul Înălţării Domnului este bine ca oamenii să-i urmeze exemplul: să fie bine dispuşi, să evite supărările şi să nu-şi facă necazuri unul altuia.

În popor, Ispasul este asociat cu liniștea, protecția și buna dispoziție. Se spune că oamenii nu trebuie să fie triști sau certați în această zi, pentru a avea noroc și pace în casă tot anul.

Tradiții și obiceiuri de Înălțarea Domnului

În multe regiuni din România, credincioșii merg la biserică și dau de pomană pentru sufletele celor adormiți. Mormintele sunt curățate și împodobite cu flori și ramuri verzi.

În unele sate există obiceiul ca oamenii să poarte la brâu frunze de nuc sau leuștean, considerate plante protectoare împotriva relelor și bolilor.

Totodată, gospodinele pregătesc bucate speciale pentru familie și pentru pomenile oferite celor nevoiași.

În tradiția populară se spune că:

nu este bine să existe certuri în această zi;

nu se spală și nu se fac munci grele;

oamenii trebuie să fie împăcați și veseli.

Înălțarea Domnului este și Ziua Eroilor

În România, sărbătoarea are și o importantă semnificație națională. De Înălțare este marcată Ziua Eroilor, dedicată tuturor celor care și-au dat viața pentru țară, credință și libertate.

În biserici sunt oficiate slujbe speciale de pomenire, iar în numeroase localități au loc ceremonii militare și depuneri de coroane la monumentele eroilor.

Clopotele bisericilor bat în semn de respect și recunoștință pentru cei căzuți pe câmpurile de luptă.