Alertă meteo imediată de vreme severă! Ploi torențiale, grindină și vânt puternic. Iată lista localităților afectate

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-05-2026 ora 17:30 până la : 20-05-2026 ora 18:30

In zona : Județul Gorj: Turceni, Plopșoru, Țânțăreni, Turburea, Aninoasa, Brănești, Ionești;

Județul Olt: Corabia, Brastavățu, Ianca, Vădăstrița, Grojdibodu, Rotunda, Obârșia, Studina, Orlea, Bucinișu, Ștefan cel Mare, Vlădila, Vișina Nouă, Gura Padinii, Vădastra, Grădinile, Urzica;

Județul Dolj: Băilești, Filiași, Dăbuleni, Segarcea, Sadova, Daneți, Călărași, Valea Stanciului, Ostroveni, Amărăștii de Jos, Celaru, Mârșani, Galicea Mare, Argetoaia, Bistreț, Bârca, Bucovăț, Calopăr, Gighera, Bechet, Braloștița, Cerăt, Breasta, Vârvoru de Jos, Afumați, Goicea, Orodel, Drănic, Giurgița, Lipovu, Carpen, Urzicuța, Gângiova, Dobrești, Caraula, Giubega, Rojiște, Cernătești, Scăești, Vela, Sopot, Terpezița, Grecești, Brabova, Dobrotești, Cioroiași, Predești, Perișor, Vârtop, Siliștea Crucii, Măceșu de Sus, Sălcuța, Întorsura, Catane, Amărăștii de Sus, Galiciuica, Pleșoi, Măceșu de Jos, Cârna, Seaca de Pădure, Radovan, Secu, Gogoșu, Botoșești-Paia, Izvoare;

Județul Mehedinţi: Butoiești, Grozești, Breznița-Motru, Stângăceaua;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-05-2026 ora 17:05 până la : 20-05-2026 ora 18:00

In zona : Județul Giurgiu: Giurgiu, Comana, Călugăreni, Băneasa, Frătești, Prundu, Oinacu, Răsuceni, Daia, Putineiu, Găujani, Toporu, Gostinari, Mihai Bravu, Gostinu, Gogoșari, Stoenești;

Județul Teleorman: Alexandria, Roșiorii de Vede, Turnu Magurele, Zimnicea, Orbeasca, Peretu, Plosca, Țigănești, Drăgănești-Vlașca, Bragadiru, Măldăeni, Poroschia, Mârzănești, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Piatra, Segarcea-Vale, Furculești, Troianul, Ștorobăneasa, Vârtoape, Pietroșani, Conțești, Salcia, Crângeni, Cervenia, Lița, Băbăița, Olteni, Nanov, Vedea, Vitănești, Măgura, Suhaia, Bogdana, Putineiu, Călmățuiu, Izvoarele, Seaca, Brânceni, Călmățuiu de Sus, Năsturelu, Rădoiești, Lisa, Mavrodin, Frumoasa, Smârdioasa, Nenciulești, Traian, Viișoara, Drăgănești de Vede, Fântânele, Drăcșenei, Dracea, Bujoru, Săceni, Crângu, Sfințești, Didești, Stejaru, Răsmirești, Ciuperceni;

Se vor semnala : Local averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-05-2026 ora 17:00 până la : 20-05-2026 ora 18:30

In zona : Județul Constanta: Constanța, Medgidia, Năvodari, Ovidiu, Murfatlar, Mihail Kogălniceanu, Eforie, Cobadin, Cumpăna, Valu lui Traian, Techirghiol, Tuzla, Lumina, Negru Vodă, Nicolae Bălcescu, Topraisar, 23 August, Agigea, Corbu, Castelu, Poarta Albă, Limanu, Chirnogeni, Albești, Ciocârlia, Amzacea, Cuza Voda, Pecineaga, Mereni, Costinești, Comana, Bărăganu, Mangalia;

Se vor semnala : Descărcări electrice frecvente, averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, intensificări ale vântului (rafale de 45...55 km/h, grindină ( 1 - 2 cm).

COD : GALBEN

Valabil de la : 20-05-2026 ora 16:30 până la : 20-05-2026 ora 17:30

In zona : Județul Gorj: Țânțăreni, Turburea, Crușet, Vladimir, Stoina, Licurici, Căpreni, Hurezani;

Județul Olt: Caracal, Crâmpoia, Corbu, Dobrosloveni, Tufeni, Pârșcoveni, Drăghiceni, Icoana, Voineasa, Cezieni, Ghimpețeni, Dobrun, Osica de Jos, Șopârlița, Nicolae Titulescu, Văleni;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Drănic, Malu Mare, Robănești, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Scăești, Sopot, Almăj, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi;

Se vor semnala : Averse torențiale care vor acumula 15...25 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 45...50 km/h), grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).