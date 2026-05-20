Drama care a șocat Marea Britanie: Trei surori au fost găsite moarte în mare. Tatăl lor rupe tăcerea

Trei surori găsite moarte în largul mării la Brighton. Tatăl lor vorbește despre „o durere de nedescris”

O tragedie de proporții a lovit coasta sudică a Angliei, după ce trei femei au fost găsite fără viață în apele din apropierea plajei Brighton. Familia victimelor a transmis un mesaj emoționant, în timp ce autoritățile britanice continuă investigațiile pentru a stabili cum s-a produs incidentul, potrivit BBC.

Descoperire șocantă pe coasta din Brighton

Trei femei, identificate de poliție ca Jane Adetoro, în vârstă de 36 de ani, Christina Walter, de 32 de ani, și Rebecca Walter, de 31 de ani, au fost găsite decedate în mare, în zona Brighton, în sudul Angliei. Toate trei erau din zona Uxbridge, Londra.

Potrivit informațiilor transmise de Sussex Police, serviciile de urgență au fost alertate în jurul orei 05:45, pe 13 mai, după un apel care semnala o persoană aflată în apă, în apropiere de Black Rock car park, pe Madeira Drive. Ulterior, alte două trupuri au fost recuperate din mare, în aceeași zonă.

Incidentul a avut loc în apropierea unor repere cunoscute ale orașului, inclusiv Brighton Palace Pier și zona de coastă Madeira Drive, una dintre cele mai circulate porțiuni de litoral ale orașului.

Ipoteza anchetei: ce s-ar fi întâmplat pe mare

Anchetatorii iau în calcul varianta conform căreia cele trei femei ar fi intrat în mare de pe plajă și ar fi întâmpinat dificultăți în apă. Surse din anchetă indică faptul că ele ar fi fost văzute ultima dată în zona Brighton Palace Pier, înainte de a fi purtate de curenți către zona Brighton Marina.

Autoritățile au analizat sute de ore de imagini CCTV și au desfășurat verificări extinse în zona de coastă pentru a reconstitui ultimele momente înainte de tragedie. Deși ancheta este în desfășurare, poliția a precizat că, până în acest moment, nu există indicii privind implicarea altor persoane sau suspiciuni de natură criminală.

Chief Superintendent Adam Hays, reprezentant al poliției, a declarat că instituția nu va „lăsa niciun detaliu neelucidat” și va continua investigațiile până la stabilirea completă a circumstanțelor.

Mesajul sfâșietor al tatălui

Durerea familiei este greu de exprimat în cuvinte. Tatăl victimelor, Joseph, a transmis un mesaj public în care și-a descris fiicele ca fiind „lumina și bucuria familiei”.

„Niciun cuvânt nu poate descrie durerea de a-mi pierde cele trei fiice în floarea vieții”, a spus acesta.

Într-un mesaj încărcat de emoție, el a continuat să vorbească despre Jane, Christina și Rebecca ca despre „sursa de fericire, putere și iubire a familiei”. A descris zâmbetele lor, felul în care aduceau alinare și bucurie în viața celor din jur și a subliniat că, deși viețile lor au fost scurte, impactul lor va rămâne pentru totdeauna.

„Dragostea voastră nu va muri niciodată”, a transmis tatăl îndurerat, vorbind ca și cum fiicele sale i-ar fi încă aproape.

Reacții din comunitate: un oraș în stare de șoc

Tragedia a provocat un val de emoție în comunitatea locală din Brighton. Oficialii locali au descris evenimentul drept unul dintre cele mai devastatoare din ultimii ani.

Reprezentanți ai Brighton & Hove City Council au transmis că orașul este profund afectat, dar că locuitorii s-au mobilizat rapid pentru a oferi sprijin și solidaritate familiei îndurerate.

De asemenea, parlamentarul local Sian Berry a declarat că este impresionată de modul în care comunitatea a reacționat, subliniind că oamenii s-au unit în fața tragediei, chiar dacă nu cunosc detalii despre viețile victimelor.

Ancheta continuă

Poliția britanică a precizat că familia beneficiază de sprijinul unor ofițeri specializați în astfel de cazuri sensibile. În paralel, anchetatorii continuă să colecteze informații și să analizeze probe pentru a reconstrui exact ce s-a întâmplat în dimineața tragediei.

Autoritățile au făcut apel și la martori, îndemnând orice persoană care ar fi observat ceva suspect sau relevant în zona Brighton în acea perioadă să contacteze poliția.