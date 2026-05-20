Cazul Doicești: Bogdan Ivan îl acuză pe Bolojan că sabotează proiectele cu americanii

Într-o intervenție la Antena 3 CNN, Bogdan Ivan a susținut că proiectul SMR de la Doicești este „cel mai avansat proiect de acest tip din Europa” și că România riscă să piardă atât finanțări importante, cât și poziția strategică în regiune.

Tensiunile au apărut după ce Ilie Bolojan a declarat că proiectul de la Doicești ar însemna „bani aruncați”, afirmând că Nuclearelectrica ar fi cheltuit deja peste 240 de milioane de dolari fără rezultate concrete.

„Vom rămâne cu un teren și cu niște hârtii”, a spus Bolojan, susținând că România ar trebui să investească „cu cap” în alte proiecte nucleare.

Bogdan Ivan a reacționat dur și a afirmat că astfel de declarații afectează direct relația cu Washingtonul și Ministerul Energiei din SUA.

„Pui în pericol relația cu Statele Unite în momentul în care ataci un proiect strategic dezvoltat împreună cu americanii”, a declarat fostul ministru.

Acesta a susținut că România a negociat în ultimele luni finanțări avantajoase din SUA pentru proiectele energetice majore, inclusiv pentru reactoarele 3 și 4 de la Centrala Nucleară Cernavodă.

Potrivit lui Ivan, România ar urma să beneficieze de o finanțare de aproximativ 3 miliarde de dolari din partea SUA pentru dezvoltarea proiectului de la Cernavodă, în condițiile în care dobânzile oferite de partea americană ar fi de aproximativ 1%, comparativ cu 7% pe piețele financiare.

Fostul ministru al Energiei a mai afirmat că a încercat să obțină un mandat guvernamental pentru transformarea României într-un hub energetic regional, prin tranzitul gazelor americane către Europa Centrală și de Est, însă susține că nu a primit sprijin politic.

Ivan a explicat că România ar putea deveni principalul jucător energetic din regiune, folosind atât gazele din Marea Neagră, inclusiv viitoarea producție din proiectul Neptun Deep, cât și gazele americane care ar urma să intre în regiune prin Grecia.

„România poate deveni cel mai mare trader de gaze din regiune și principalul coridor energetic pentru vecinii noștri”, a spus acesta.

În același timp, fostul ministru a acuzat existența unor atacuri coordonate împotriva proiectelor energetice dezvoltate împreună cu Statele Unite, afirmând că anumite poziții publice „preiau retorica Moscovei”.

Proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești este dezvoltat în colaborare cu compania americană NuScale Power și este considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice strategice ale României din ultimii ani.