Moșii de vară 2025: Crengi de tei, colivă și lumânări pentru cei adormiți. 7 iunie, ziua în care cerul se deschide

Această zi este dedicată pomenirii celor adormiți și reprezintă un moment de profundă comuniune spirituală între cei vii și cei trecuți în neființă.

Semnificația Moșilor de vară

În tradiția ortodoxă, sâmbăta este considerată ziua morților, în amintirea faptului că Iisus Hristos a fost în mormânt în ziua de sâmbătă, între răstignire și Înviere. Moșii de vară sunt una dintre cele două sâmbete importante dedicate pomenirii generale a morților, cealaltă fiind Sâmbăta de dinaintea Duminicii lăsatului sec de carne pentru Postul Paștelui.

Tradiții și obiceiuri

În această zi, credincioșii participă la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire a morților, aducând la biserică colivă, colaci, vin și alte alimente pentru a fi binecuvântate și împărțite în memoria celor răposați. După slujbă, oamenii merg la cimitir, unde curăță mormintele, aprind lumânări și lasă flori.

Se obișnuiește să se împartă pachete cu mâncare și obiecte, oferite de pomană în special persoanelor nevoiașe sau străinilor. Este recomandat ca aceste daruri să fie oferite în vase noi, precum străchini, căni sau castroane, adesea din lut sau porțelan, împodobite cu flori și umplute cu mâncare și băutură. Se spune că pomana trebuie să fie caldă, astfel încât aroma bucatelor să aline sufletul celor răposați și să le ostoiască dorul de casă.

Ce se împarte de Moșii de vară

Printre alimentele și obiectele oferite de pomană se numără:

Colivă (făcută din grâu fiert, îndulcită și aromată, simbol al vieții veșnice)

Colaci și cozonaci Citește pe Antena3.ro Un asasin al Cosei Nostra, care a recunoscut 150 de crime, este liber datorită unui act al unui judecător pe care chiar el l-a ucis

Sărmăluțe în foi de viță

Orez cu lapte sau păsat

Fructe de sezon – în special cireșe

Vin roșu sau suc puse în căni noi

Mâncare caldă, toate așezate în vase noi

De asemenea, se duc la biserică crengi de tei și frunze de nuc, care sunt sfințite de preoți și apoi așezate la icoanele din casă sau la streașina casei, pentru a fi feriți de spiritele rele.

Interdicții și superstiții

În această zi, din respect pentru sufletele celor adormiți, se evită anumite activități:

Nu se spală rufe și nu se face curățenie, pentru a nu tulbura sufletele celor adormiți.

Nu se lucrează la câmp sau în gospodărie.

Nu se înjură și nu se ceartă, fiind o zi a păcii și armoniei.

Nu se refuză pomană celor care cer, deoarece se consideră că refuzând un om sărac, se refuză sufletele celor adormiți.

Se spune că cei care respectă aceste tradiții și obiceiuri vor fi sănătoși tot anul și vor avea spor în casă.

Rugăciune pentru Moșii de vară

În această zi, credincioșii rostesc rugăciuni speciale pentru sufletele celor adormiți, cerând iertarea păcatelor și odihna veșnică în Împărăția Cerurilor.

Moșii de vară reprezintă o tradiție profundă a Bisericii Ortodoxe, menită să întărească legătura dintre cei vii și cei plecați în lumea de dincolo, arătând iubirea și respectul față de ei:

Pomeneste, Doamne, pe cei ce intru nadejdea invierii si a vietii celei ce va sa fie au adormit, parinti si frati ai nostri si pe toti cei care intru dreapta cre­dinta s-au savarsit, si iarta-le lor toate greselile pe care cu cuvantul sau cu fapta sau cu gan­­dul le-au savarsit, si-i asaza pe ei, Doamne, in locuri lumi­noase, in locuri de verdeata, in locuri de odihna, de unde au fugit toata dure­rea, intristarea si sus­­pinarea, si unde cercetarea Fetei Tale veseleste pe toti sfintii Tai cei din veac.

Daruieste-le lor si noua Impa­ratia Ta si impartasirea bunatatilor Tale celor negraite si ves­nice si des­fatarea vietii Tale celei ne­sfar­site si fericite.

Ca Tu esti invierea si odihna ador­­­mi­tilor robilor Tai (numele), Hris­toase, Dumnezeul nostru, si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte si Prea­sfan­tului si Bunului si de viata faca­to­ru­lui Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Cu sfintii odihneste, Hristoase, su­fle­tele adormitilor robilor Tai, unde nu este durere, nici intristare, nici suspin, ci viata fara de sfarsit!

Amin!

Rugaciune puternica de Sambata mortilor

Doamne lisuse Hristoase, Judecatorul meu Prea drept! Cunosc ca pacatele mele sunt fara de numar. De aceea, Te rog in aceasta zi, in care de Iosif si de Nicodim pus fiind in Mormant, Te-ai pogorat in iad cu Sfantul si Indumnezeitul Tau suflet si de acolo ai departat intunericul cu lumina Dumnezeirii Tale si ai adus bucurie nespus de mare stramosilor nostri, caci i-ai mantuit de sclavia cea cumplita si i-ai suit in rai. Ingroapa pacatele mele si cugetele mele cele rele si viclene, ca sa piara din mintea mea si sa nu se mai lupte cu sufletul meu. Lumineaza intunecatul iad al inimii mele, alunga intunericul pacatelor mele, si suie mintea mea la cer, ca sa ma bucur de Fata Ta. Asa, Doamne, primeste umilita mea rugaciune ca o tamaie mirositoare, pentru rugaciunile iubitei Tale Maici, care Te-a vazut pe Cruce pironit intre doi talhari, si de durerile Tale cumplite i s-a ranit inima; care impreuna cu ucenicii si cu mironositele Te-au pus in mormant, care a treia zi Te-au vazut inviat din morti si la inaltarea Ta Te-a vazut suindu-Te de la pamant la cer, insotit de Sfintii Tai Ingeri.

Indura-Te, Doamne, si de cei vii si de cei raposati, pentru rugaciunile Sfintilor Tai, catre care zic si eu, nevrednicul: O, fericiti servitori ai lui Dumnezeu! Nu incetati a va ruga Lui, ziua si noaptea pentru noi, nevrednicii, care pururea gresim cu atatea nenumarate pacate! Mijlociti pentru noi Darul si ajutorul lui Dumnezeu, pe care nu stim a-l cere dupa cuviinta. Nu incetati a va ruga, pentru ca prin rugaciunile voastre, pacatosii sa castige iertare, saracii ajutorul, intristatii mangaiere, bolnavii sanatate, cei slabi la minte intelepciune, cei tulburati liniste, cei asupriti ocrotire, si toti impreuna Darul lui Dumnezeu, spre folosul cel sufletesc, in marirea lui Dumnezeu Celui in Treime laudat, Caruia i se cuvine cinste si inchinaciune in veci.

Amin!