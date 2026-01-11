Iarna blândă schimbă regulile: ce poți face în grădină în ianuarie

Activitățile din această perioadă sunt esențiale pentru sănătatea plantelor și pentru un start bun al sezonului de primăvară.

Lucrări generale în grădină, în ianuarie

Chiar dacă solul este înghețat sau acoperit de zăpadă, ianuarie este ideală pentru:

Planificarea grădinii : alegerea culturilor, rotația plantelor, comanda semințelor

Verificarea uneltelor : curățare, ascuțire, reparare

Curățarea pomilor de ramuri uscate sau bolnave, dacă temperaturile permit (peste -5°C)

Lucrări la pomi fructiferi (ideal peste +2°C)

Tăieri de formare și rodire la măr, păr, prun, cais

Curățarea coroanei de ramuri uscate, bolnave sau care se intersectează

Îndepărtarea lăstarilor lacomi

Plantarea pomilor cu rădăcină nudă, dacă solul nu este înghețat

Tăierile făcute acum ajută pomul să pornească mai echilibrat în vegetație.

Vița-de-vie

Tăieri de rodire (în zonele mai calde)

Legarea coardelor

Curățarea butucilor de coarde vechi și uscate

Evită tăierile dacă sunt anunțate geruri puternice în următoarele zile.

Plantări posibile în grădină

Dacă solul este lucrabil:

Arbuști fructiferi : coacăz, agriș, zmeur

Usturoi de primăvară (în sudul țării)

Ceapă pentru arpagic , în zonele cu ierni blânde

Trandafiri cu rădăcină nudă

Legume și răsaduri

Semănat în solarii neîncălzite : salată, spanac, ceapă verde

Răsaduri în interior : ardei, roșii timpurii, vinete, țelină

Microplante (creson, ridichi) – rapide și rezistente

Plante ornamentale

Plantarea arbuștilor ornamentali (tuia, forsiția, hibiscus)

Transplantări la plantele perene

Curățarea frunzelor uscate din ronduri

Lucrări de întreținere

Afânarea ușoară a solului

Aplicarea de mulci (paie, frunze, scoarță)

Tratamente de iarnă împotriva dăunătorilor (ulei horticol)

Ce trebuie evitat chiar și la peste 0°C

Fertilizarea chimică intensă

Tăierile în zile cu vânt puternic

Plantările dacă solul este foarte umed (risc de putrezire)

Dacă iarna este blândă, ianuarie devine o lună extrem de utilă în grădină. Tot ce faci acum:

scurtează munca din primăvară

protejează plantele

crește productivitatea

Regula de aur: urmărește prognoza pe 7–10 zile. Dacă nu vin geruri, profită!