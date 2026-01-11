Iarna blândă schimbă regulile: ce poți face în grădină în ianuarie

Activitățile din această perioadă sunt esențiale pentru sănătatea plantelor și pentru un start bun al sezonului de primăvară.
Lucrări generale în grădină, în ianuarie
Chiar dacă solul este înghețat sau acoperit de zăpadă, ianuarie este ideală pentru:
-
Planificarea grădinii: alegerea culturilor, rotația plantelor, comanda semințelor
-
Verificarea uneltelor: curățare, ascuțire, reparare
-
Curățarea pomilor de ramuri uscate sau bolnave, dacă temperaturile permit (peste -5°C)
Lucrări la pomi fructiferi (ideal peste +2°C)
-
Tăieri de formare și rodire la măr, păr, prun, cais
-
Curățarea coroanei de ramuri uscate, bolnave sau care se intersectează
-
Îndepărtarea lăstarilor lacomi
-
Plantarea pomilor cu rădăcină nudă, dacă solul nu este înghețat
Tăierile făcute acum ajută pomul să pornească mai echilibrat în vegetație.
Vița-de-vie
-
Tăieri de rodire (în zonele mai calde)
-
Legarea coardelor
-
Curățarea butucilor de coarde vechi și uscate
Evită tăierile dacă sunt anunțate geruri puternice în următoarele zile.
Plantări posibile în grădină
Dacă solul este lucrabil:
-
Arbuști fructiferi: coacăz, agriș, zmeur
-
Usturoi de primăvară (în sudul țării)
-
Ceapă pentru arpagic, în zonele cu ierni blânde
-
Trandafiri cu rădăcină nudă
Legume și răsaduri
-
Semănat în solarii neîncălzite: salată, spanac, ceapă verde
-
Răsaduri în interior: ardei, roșii timpurii, vinete, țelină
-
Microplante (creson, ridichi) – rapide și rezistente
Plante ornamentale
-
Plantarea arbuștilor ornamentali (tuia, forsiția, hibiscus)
-
Transplantări la plantele perene
-
Curățarea frunzelor uscate din ronduri
Lucrări de întreținere
-
Afânarea ușoară a solului
-
Aplicarea de mulci (paie, frunze, scoarță)
-
Tratamente de iarnă împotriva dăunătorilor (ulei horticol)
Ce trebuie evitat chiar și la peste 0°C
-
Fertilizarea chimică intensă
-
Tăierile în zile cu vânt puternic
-
Plantările dacă solul este foarte umed (risc de putrezire)
Dacă iarna este blândă, ianuarie devine o lună extrem de utilă în grădină. Tot ce faci acum:
-
scurtează munca din primăvară
-
protejează plantele
-
crește productivitatea
Regula de aur: urmărește prognoza pe 7–10 zile. Dacă nu vin geruri, profită!