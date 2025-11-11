Postul Crăciunului 2025 începe mai devreme: Când este Lăsata Secului și în ce zile este dezlegare la pește

Află mai jos de ce se schimbă data, când începe Postul Crăciunului și în ce zile credincioșii au dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Ce este Lăsata Secului de Crăciun

Lăsata Secului reprezintă ultima zi în care se consumă mâncăruri „de dulce” înainte de începerea postului. Este o tradiție veche, păstrată cu sfințenie în toată țara, un moment de rugăciune, reculegere și pregătire sufletească pentru perioada care urmează.

De obicei, Lăsata Secului de Crăciun are loc pe 14 noiembrie, însă dacă această dată cade într-o zi de post — miercuri sau vineri — sărbătoarea se mută cu o zi mai devreme, adică pe 13 noiembrie, așa cum se întâmplă și în anul 2025, scrie spynews.ro.

Când începe Postul Crăciunului 2025

Postul Nașterii Domnului sau Postul Crăciunului începe anul acesta sâmbătă, 15 noiembrie 2025, și durează 40 de zile, până la marea sărbătoare a Nașterii Domnului.

Această perioadă are o dublă semnificație:

este un post alimentar , în care credincioșii renunță la carne, lapte, ouă și alte produse de origine animală;

dar și un post sufletesc, o vreme a rugăciunii și a curățirii lăuntrice, menită să-i apropie pe oameni de Dumnezeu.

Zilele de dezlegare la pește, untdelemn și vin

De-a lungul Postului Crăciunului, credincioșii au parte de mai multe zile de dezlegare la pește, atunci când Biserica îngăduie consumul acestui aliment.

Zilele cu dezlegare sunt, de regulă, sâmbetele și duminicile din perioada postului, cu câteva excepții importante:

În primele zile ale postului , până pe 21 noiembrie (sărbătoarea „Intrării în Biserică a Maicii Domnului”), nu se mănâncă pește;

În ultima săptămână de post, între 20 și 24 decembrie, nu se mai consumă pește, ci doar se oferă dezlegare la untdelemn și vin.

Astfel, postul se transformă într-o perioadă de cumpătare, echilibru și apropiere spirituală, în care credincioșii se pregătesc să întâmpine cu bucurie sărbătoarea Crăciunului.

Semnificația duhovnicească

Postul Crăciunului amintește de așteptarea lui Mesia de către patriarhii și drepții din Vechiul Testament, care s-au rugat și au postit în nădejdea venirii Mântuitorului.

Prin această perioadă de rugăciune și curățenie trupească și sufletească, creștinii retrăiesc tainic așteptarea Nașterii Domnului — momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria lumii.

Pe scurt: