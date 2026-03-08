Știai asta? De ce sărbătorim mamele pe 8 martie în România

În această zi sunt celebrate mamele, bunicile și toate femeile care joacă un rol important în viața copiilor. Deși în multe țări există o sărbătoare distinctă dedicată exclusiv mamelor, în România tradiția s-a suprapus de-a lungul timpului cu Ziua Internațională a Femeii.

Astăzi, 8 martie este asociată atât cu recunoștința față de femei, cât și cu respectul și dragostea pentru mame.

Originea Zilei Femeii și legătura cu Ziua Mamei

Ziua de 8 martie își are originea în mișcările sociale și politice de la începutul secolului XX, când femeile din mai multe țări au început să militeze pentru drepturi egale, drept de vot și condiții de muncă mai bune.

Momente importante din istoria acestei sărbători:

1908 – New York: aproximativ 15.000 de femei au mărșăluit cerând drepturi politice și condiții de muncă mai bune.

1910 – Copenhaga: activista germană Clara Zetkin propune instituirea unei zile internaționale dedicate femeilor.

1911: Ziua Femeii este celebrată pentru prima dată în mai multe țări europene.

1977: Organizația Națiunilor Unite recunoaște oficial 8 martie ca Ziua Internațională a Femeii.

În România, mai ales în perioada comunistă, 8 martie a devenit o sărbătoare foarte populară și s-a transformat treptat într-o zi dedicată în special mamelor.

Cum a devenit 8 martie „Ziua Mamei” în România

În România, tradiția ca cei mici să ofere flori sau cadouri mamelor pe 8 martie a apărut în special prin intermediul școlilor și grădinițelor.

De-a lungul anilor s-au conturat câteva obiceiuri foarte cunoscute:

copiii pregătesc serbări pentru mame

oferă flori (în special lalele, narcise sau zambile)

creează felicitări sau cadouri handmade

recită poezii sau cântece dedicate mamei

Pentru multe familii românești, 8 martie a devenit o zi simbolică pentru a spune „Mulțumesc” mamei.

Cum este sărbătorită Ziua Mamei în alte țări



În multe țări există o sărbătoare specială dedicată exclusiv mamelor, însă data diferă.

Statele Unite, Canada, Australia - Ziua Mamei este celebrată în a doua duminică din mai. Copiii oferă flori, cadouri și organizează mese în familie

Marea Britanie - sărbătoarea se numește Mothering Sunday și are loc în a patra duminică din Postul Paștelui

Franța - Fête des Mères se sărbătorește în ultima duminică din mai

Rusia și țările ex-sovietice - 8 martie este în continuare o mare sărbătoare dedicată femeilor și mamelor

Japonia - Ziua Mamei este tot în a doua duminică din mai, iar simbolul tradițional este garoafa roșie

Ziua Mamei este mai mult decât o simplă sărbătoare simbolică. Ea reflectă: recunoașterea rolului esențial al mamei în familie, aprecierea muncii și sacrificiilor făcute pentru copii, consolidarea legăturilor dintre generații

Pentru mulți oameni, această zi este ocazia perfectă de a petrece timp în familie și de a arăta recunoștință pentru una dintre cele mai importante persoane din viață.

Mesajul acestei zile

Dincolo de flori și cadouri, Ziua Mamei este despre emoție și recunoștință. Este momentul în care copiii – mici sau mari – își amintesc să spună două cuvinte simple, dar esențiale:

„Mulțumesc, mamă.”