Jimmy Lai nu face apel împotriva condamnării la 20 de ani de închisoare

de Redacția Jurnalul    |    08 Mar 2026   •   00:00
Jimmy Lai nu face apel împotriva condamnării la 20 de ani de închisoare
Sursa foto: Hepta/Cazul lui Jimmy Lai a devenit rapid un simbol al confruntării dintre valorile democratice occidentale și politica autoritară a Beijingului

Magnatul media din Hong Kong Jimmy Lai a decis să nu facă apel împotriva condamnării sale la 20 de ani de închisoare pentru conspirație cu puteri străine și publicarea de materiale considerate sedițioase, a anunțat un membru al echipei sale de avocați.

Jimmy Lai, fondatorul publicației pro-democrație Apple Daily, închisă între timp de autoritățile de la Beijing a decis să nu conteste în instanță sentința primite în februarie. după ce fusese condamnat în decembrie pentru două capete de acuzare de conspirație cu puteri străine și unul pentru publicarea de materiale sedițioase.

„Putem confirma că avem instrucțiuni clare și definitive de a nu depune apel împotriva condamnării sau a sentinței”, a spus un membru al echipei juridice pentru Reuters.

În același dosar, fostul redactor șef al secțiunii în limba engleză a publicației Apple Daily, Fung Wai-kong, a făcut luni recurs împotriva pedepsei de 10 ani de închisoare primite în baza aceleiași legi a securității naționale.

Condamnarea lui Lai, unul dintre cei mai vocali critici ai Partidului Comunist Chinez, a pus capătă unui proces care a critici din partea mai multor state occidentale, inclusiv Marea Britanie și Statele Unite.

În luna noiembrie a anului trecut președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut eliberare magnatului media și este așteptat să revină asupra subiectului într-o vizită anticipată la Beijing, programată pentru finalul acestei luni, în perioada în perioada 31 martie - 2 aprilie.

 

 

(sursa: Mediafax)

