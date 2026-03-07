Noul anunț al lui Trump: „Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! ”

„Iranul, care este bătut măr, și-a cerut scuze și s-a predat vecinilor săi din Orientul Mijlociu, promițând că nu va mai trage asupra lor. Această promisiune a fost făcută doar din cauza atacului neîncetat al SUA și Israelului.

Aceștia doreau să preia controlul și să domine Orientul Mijlociu.

Este pentru prima dată în mii de ani când Iranul pierde în fața țărilor din Orientul Mijlociu.

Ei au spus: „Mulțumim, domnule președinte Trump”. Eu am răspuns: „Cu plăcere!”

„Iranul nu mai este „bătăușul Orientului Mijlociu”, ci „Perdantul Orientului Mijlociu” și va rămâne așa timp de multe decenii, până când se va preda sau, mai probabil, se va prăbuși complet! Astăzi, Iranul va fi lovit foarte tare! Din cauza comportamentului său necorespunzător, Iranul ia în considerare distrugerea completă și moartea sigură a unor zone și grupuri de oameni care până în acest moment nu erau considerate ținte. Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele Donald J. Trump”, a scris Trump pe Truth Social.

Într-un mesaj televizat, dintr-o locație necunoscută, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, anunță în această dimineață că republica islamică a hotărât să nu mai atace statele vecine, decât dacă este atacată din respectivele state.

„Își vor dormi somnul de veci visând că ne vom preda necondiționat. Îmi cer scuze țărilor vecine. Nu intenționăm să atacăm alte țări.

Consiliul provizoriu al conducerii a aprobat ieri să nu se mai atace țările vecine și să nu se mai lanseze rachete, decât dacă există un atac din partea acelor țări asupra Iranului„, a anunțat Masoud Pezeshkian.

După războiul declanșat sâmbăta trecută, Iranul a atacat 12 țări.

(sursa: Mediafax)