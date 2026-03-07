Inconștiență la volan: Femeie prinsă cu 224 km/h pe DN39, între Eforie Nord și Eforie Sud. A rămas fără permis 120 de zile

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Constanța, incidentul a avut loc în cursul nopții trecute. Aparatul radar a înregistrat autoturismul rulând cu 224 km/h, într-o zonă în care limita legală de viteză este de 70 km/h.

Șoferița a fost sancționată contravențional pentru depășirea limitei legale de viteză. În plus, polițiștii au decis suspendarea dreptului de a conduce pentru 120 de zile.

Intervenția a fost realizată de polițiștii din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră, care au reușit să oprească autoturismul înainte ca situația să se transforme într-un posibil accident grav.

Reprezentanții poliției atrag atenția că nerespectarea limitelor de viteză nu înseamnă timp câștigat, ci crește semnificativ riscul producerii unor accidente rutiere grave.

Autoritățile le recomandă șoferilor să conducă responsabil și să respecte regulile de circulație pentru a preveni tragediile de pe șosele.

(sursa: Mediafax)